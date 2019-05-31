Erdoğan, İstanbul seçimiyle ilgili konuştu: Ortada başka bir oyun var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Üsküdar İftarı'nda açıklamalarda bulundu. İstanbul seçimiyle ilgili açıklama yapan Erdoğan, "Eğer bu seçimlerin sonuçlarını, dışarıda birileri İstanbul halkından dahi yakından takip ediyor, saf tutuyor, sevinç çığlıkları veya üzüntü beyanları serdediyorsa ortada başka bir oyun var demektir. Ekonomide yaşadığımız sıkıntıları sadece kendi dinamiklerimizin ürünü zannedenler, oynanan büyük oyundan bihaber olanlardır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"BİNALİ YILDIRIM BEY'LE İSTANBUL'U DAHA DA İLERİYE GÖTÜRECEĞİZ"

"Şu anda yüzlerce teröristi etkisiz hale getiren şu Pençe Harekatı'yla da evelallah askerimiz artık hangi konumda olduğunu ortaya koymuştur."

"Yol arkadaşım, dava arkadaşım Binali Yıldırım Bey'i İstanbul'a Belediye Başkan adayı olarak sunduk ve onunla İstanbul'u daha da ileriye götüreceğiz."

"ÜLKEMİZDE BİR KESİM BÜYÜK OYUNU GÖRMEKTE ZORLANIYOR"

"Ülkemizde bir kesim büyük oyunu görmekte zorlanıyor. Ekonomide yaşadığımız sıkıntıları sadece kendi dinamiklerimizin ürünü zannedenler, oynanan büyük oyundan bihaber olanlardır. Suriye, Irak, Kıbrıs meselelerini sadece bu ülkenin sorunu sananlar, büyük oyunu görmeyenlerdir."

"Türkiye her alanda son asrın en kritik mücadelelerini vermektedir. İstanbul seçimleri de bu mücadelenin bir parçasıdır."

"İnşallah İstanbullular 23 Haziran'da en doğru seçimi yapacaktır."

"İstanbul halkının karşısına çok büyük imaj kampanyalarıyla, hoşgörü, diyalog, çağdaşlık abidesi olarak çıkartılan kişilerin suratındaki makyaj döküldükçe, gerçek yüzü ortaya çıkmaya başladı. Hayatında hiçbir başarı hikayesi olmayan, eserleriyle değil sadece hoyratlık, hakaret, tehdit, tahammülsüzlük, bütün bunlarla gündeme gelen bir kişiye benim vatandaşımın İstanbul'u emanet etmeyeceğine inanıyorum."

"NELERİN DÖNDÜĞÜNÜ ANLAMADIK MI?"

"31 Mart'ta Batı, Avrupa'nın değişik ülkeleri, kazandı diye zannettikleri isim için nasıl eğlendiklerini gördünüz değil mi? Bu işin arkasında nelerin olduğunu hala anlamadık mı? Nelerin döndüğünü anlamadık mı?"

"31 Mart seçimlerinde İstanbul'un 39 ilçesinden Üsküdar'la birlikte 25'inde Cumhur İttifakı olarak seçimleri kazandık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise demokrasiye ve sandığa gölge düşüren bir durumla karşılaştık, oyları çaldılar."

"Hiç kimsenin bizi milletimizin iradesine, sandığın namusuna sahip çıktığımız için eleştirmeye hakkı yoktur."

"Tek başına ülkemizin son 6 yılda yaşadığı hadiseler bile karşı karşıya kaldığımız tuzakların kanıtıdır."

"Hamdolsun İstanbul 1994 yılından beri hiç bizi yalnız bırakmadı. İstanbul'a ne kadar büyük şükran duysak azdır."

"Yarın Yenikapı'da 300 bin kişi ile Enderun teravihini yaşayacağız."

"SEÇİMLERDE DEMOKRASİ VE SANDIĞA GÖLGE DÜŞTÜ, OYLARI ÇALDILAR"

"İBB Başkanlığı seçimlerinde demokrasi ve sandığa gölge düştü, oyları çaldılar."

"Bizim amacımız Milli iradenin sandıktaki tecellisinin kayıtlara en doğru şekilde geçmesi olmuştur. Hiç kimsenin bizi sandığın namusuna sahip çıktığımız için eleştirme hakkı yok."

"YSK'nın hukuki teğit ettiği sıkıntı ve yolsuzluklar olmasaydı bugün bunları konuşmayacaktır. Kimse bize hak aradık diye eleştiremez. Hele Hele kimsenin YSK üyelerini hedef göstermeye haklı gerekçesi olamaz."

"23 Haziran'da sandığa ve sandık sonuçlarına sıkı bir şekilde sahip çıkmanızı istiyorum. İstanbul halkının kendi iradelerine sahip çıkacaklarına inanıyorum."