06.07.2019 16:20
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Erdoğan, İstanbul'un AK Parti'li ilçe belediye başkanlarıyla buluştu

Erdoğan, İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un AK Parti'li belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un AK Parti'li belediye başkanlarıyla bir araya geldi.
Erdoğan, Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığında gerçekleştirilen ve 3,5 saat süren milletvekilleriyle toplantının ardından İstanbul'daki AK Parti'li ilçe belediye başkanlarıyla buluştu.
Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı basına kapalı devam ediyor.
Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, AK Parti, Türkiye, Güncel

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