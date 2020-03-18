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Erdoğan: "İstanbul ve Ankara'da başlatılacak bir çalışmayla 65 yaş üzerindeki tüm yaşlılarımıza...

Erdoğan: "İstanbul ve Ankara'da başlatılacak bir çalışmayla 65 yaş üzerindeki tüm yaşlılarımıza koruyucu maske ve kolonya dağıtacağız."

18.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:52
Erdoğan:
Erdoğan: "İstanbul ve Ankara'da başlatılacak bir çalışmayla 65 yaş üzerindeki tüm yaşlılarımıza koruyucu maske ve kolonya dağıtacağız."

Kaynak: AA

Etiketler : İstanbul, Ankara, Güncel

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