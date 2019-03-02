Erdoğan: İstiyorum Ki 31 Mart Seçimlerinden Çok Daha Yüksek Bir Oyla Çıkalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Miting alanına gidişte yolda Rizelileri selamlayan Erdoğan, 'CHP döneminden eler çektiğiniz belli, şu anda ise nasıl rahatladığınız, nasıl nasıl huzur bulduğunuz ortada.'…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'event=video_description&v=PXyMCvFXy2s&redir_token=V4BJZYpsQc3RyWXzIyVQ7yzNSZl8MTU1MTYxNzE1OUAxNTUxNTMwNzU5&q=https://tr.euronews.com/2019/03/02/erdogan-istiyorum-ki-31-mart-secimlerinden-yuksek-bir-oyla-cikalim' class='yt-uix-sessionlink ' data-url='/redirect'event=video_description&v=PXyMCvFXy2s&redir_token=V4BJZYpsQc3RyWXzIyVQ7yzNSZl8MTU1MTYxNzE1OUAxNTUxNTMwNzU5&q=https%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2019%2F03%2F02%2Ferdogan-istiyorum-ki-31-mart-secimlerinden-yuksek-bir-oyla-cikalim' data-target-new-window='True' data-sessionlink='itct=CDIQ6TgYACITCLOIlr6-4-ACFccSswAd5yoAfij4HUjrlt-Kr4Gjvj0' rel='nofollow noopener' target='_blank'>https://tr.euronews.com/2019/03/02/er...</a>