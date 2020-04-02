Erdoğan. İtalya ve İspanya başbakanlarına mektup gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Türkiye tarafından tıbbi yardım malzemesi ulaştırılan İtalya'nın Başbakanı Conte ve İspanya'nın Başbakanı Sanchez Perez-Castejon'a mektup gönderdi.
02.04.2020 15:19 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Türkiye tarafından tıbbi yardım malzemesi ulaştırılan İtalya 'nın Başbakanı Conte ve İspanya 'nın Başbakanı Sanchez Perez-Castejon'a mektup gönderdi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, İspanya, İtalya, Ekonomi