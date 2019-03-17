Erdoğan, İzmir'de HDP'li Temelli'nin Tartışma Yaratan Videosunu İzletti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Gündoğdu Meydanı'nda AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi düzenledi.

Konuşmasında HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik "HDP'nin oylarıyla seçildiklerini bilecekler" dediği videoyu izleten Erdoğan, "Kendileri ne kadar saklamaya çalışırsa da çalışsın, bölücü örgütün desteklediği partinin eş başkanı da bunu söyledi" ifadelerini kullandı.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, söz konusu videoyu "HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den açık açık itiraf ve tehdit: İstanbul-Ankara'yı İmamoğlu ile Yavaş değil HDP yönetecek" ifadeleriyle haber yapan yayın organlarını sert sözlerle eleştirdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Denizi, dağı, bahçesi, bağı, Kordon'u, Körfezi'yle ne güzelsin İzmir. Asırlardır yolunu kaybeden yol, ailesini kaybeden kardeş olan İzmir, Selanik'in, Girit'in, Üsküp'ün, Varna'nın acısını dindiren İzmir. Ülkemizin tüm renklerini, tüm zenginliklerini kendine toplayan İzmir. Anadolu'daki tüm medeniyetlerinin, ticaret yollarının, kültürün beşiği olan İzmir. Türkiye'nin siyasi değil, iktisadi bağımsızlığının sembolü İzmir.

"BURAYA ÇOK ÖNEM VERDİĞİMİZ İÇİN..."

Bugün son 1 yılda 4'üncü defa İzmirli kardeşlerimle hasret gidiyorum. Yine de İzmir'e doyamadık. İnşallah seçimden sonra zaferi sizlerle kutlamak için tekrar geleceğiz. Bugün Cumhur İttifakı'nda birlikte olduğumuz MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile huzurlarınızda olduk. Bizimkisi bir Cumhur İttifakı'dır. İlk ortak mitingimizi buraya çok önem verdiğimiz için İzmir'de yapıyoruz.

"ONLARDAN BURAYA HİÇBİR FAYDA GELMEZ"

Biz Cumhur İttifakı'nı masa başında değil 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı birlikte mücadele ederken meydanlarda kurduk. Bizim bu birlikteliğimiz mezara kadar sürer. Türk siyasetinin son yıllardaki en dirayetli siyasetçisi olarak gördüğüm Sayın Bahçeli ile önümüze kurulan tuzakları birer birer bozarak devam ediyoruz. İzmir Gazi Mustafa Kemal'in, Menderes'in, Özal'ın gözde şehriydi. Biz de hasbi bir muhabbetle seviyoruz. Hasan Tahsin'in hemşehrilerine selam olsun. Birileri çıkmış, terör örgütünün desteğiyle kendine yol açmaya çalışıyor. İzmir için dişe dokunur tek bir hizmeti olmayanlar, korkular üzerinden istismar ettiler. Onlardan buraya hiçbir fayda gelmez.

"YILLARDIR ATATÜRK'Ü İSTİSMAR ETTİLER"

AK Parti 17 yıldır iktidarda, bunların dile getirdiği korkulardan hangisi doğru çıktı? Biz insanımızın giyinimine mi karıştık, yediğine içtiğine mi karıştık? 17 yıldır iktidardayız, hanım kardeşlerime bakıyorum herkes istediği gibi giyiniyor. Bu kardeşlerin bunlara en güzel cevabı veriyorlar. Yıllardır Atatürk'ü istismar ettiler, bunların Atatürk'ün vasiyetine tırnak kadar faydası oldu mu? Şimdi İzmir'e bir aday gösterdiler. Bu aday CHP'nin adayı değildir. Bu kişi Kılıçdaroğlu'nun kendi adayıdır. Yalansa yalan, iftiraysa iftira her yönüyle örtüşüyor. Adaylık icazetini de Kandil'den almıştır. Bu adayın İzmir'e hizmet etmek gibi bir derdi de, kalitesi de yok.

HDP'Lİ TEMELLİ'NİN VİDEOSUNU İZLETTİ

Aynı durum diğer şehirlerde de yaşanıyor. Kendileri ne kadar saklamaya çalışırsa da çalışsın, bölücü örgütün desteklediği partinin eş başkanı da bunu söyledi. 'HDP'nin oylarıyla seçildiklerini bilecek' diyerek adeta meydan okudu. Bu adam Kürt bile değil, ama Kürt miletimi istismar eden birisidir. Ey Sezai sen Kürdistan'da yaşamak istiyorsan Irak'ın kuzeyinde var, defol git. Bu adamın alacağı cevap nedir, bunlara CHP'ye ve ittifaka İzmir'de seçimi kaybettirmektir. 31 Mart bir beka mücadelesinin adıdır, bu beka mücadelesini biz kazanacağız.

İzmir'de aynı oyun oynanıyor. CHP'nin belediye meclis üyelerinden bölücü örgütten çok isim var. Seçime girmiyor, çünkü CHP'nin listesinden bunlar seçime girdiler. Geçmişte İzmir'deki her seçimde büyükşehir ve ilçelerde aday gösteren parti 31 Mart'ta niye listelerde görülmüyor. Bu seçimde CHP adına yarışıyorlar. Adı iyi kendi karışık partinin büyükşehirde ve ilçelerin birkaçı dışında adayı var mı? Çünkü onlar da CHP ve bölücü örgütün desteklediği parti için çalışıyor. İzmir'de ve diğer pek çok yerde kimin kimi desteklediği ittifaktan ülkeye hayır gelir mi? 31 Mart CHP'ye gönül veren kardeşlerimizi de Bay Kemal'den kurtarma seçimidir.

"GEREKEN DERSİ VERMENİZ GEREKMEZ Mİ?"

İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate indirecek otoyol projemizi bu yıl bitiriyoruz. 31 Mart'ta bu ittifaka gereken dersi vermemiz gerekmez mi? Hele hele İstanbul-İzmir otoyolu her şeye değer. Bugün 65 kilometrelik kesimi resmen hizmete açıyoruz."