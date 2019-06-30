30.06.2019 10:13
Haberler » Dünya » Haber

Erdoğan, Japonya'da Ara Güler sergisi açılışında konuştu

Erdoğan, Japonya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Kyoto şehrinde açılışını yaptığı Ara Güler Fotoğraf Sergisi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Japonya 'nın Kyoto şehrinde açılışını yaptığı Ara Güler Fotoğraf Sergisi'nde konuştu.
Erdoğan, "Böylece her iki halkın birbirini daha iyi tanımasını, tarihi, kültürel ve beşeri birikimlerinden daha fazla istifade etmesini sağlayacağız. Bu vesileyle Türkiye'den Japonya'ya, Japonya'dan Türkiye'ye geliş gidişler artacaktır. Turizm canlanacaktır diye inanıyorum. Daha evvel Londra ve Paris'te büyük bir teveccühle karşılanan Ara Güler Fotoğraf Sergisi'ni Japonya'da sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz. 17 Ekim 2018'de kaybettiğimiz Ara Güler, Master of Leica unvanına sahip, dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından bir tanesiydi. Ara Güler'in fotoğraf sergisinin açılışını yapmak şahsım için de gurur kaynağıdır. 90 yıllık ömründe Ara Güler'in çektiği fotoğraflar İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin adeta görsel hafızasını oluşturmaktadır" dedi.


- Japonya
Kaynak: DHA
Kyoto , Ara Güler , Japonya , Dünya

Son Dakika Haberleri
11:05 Fransa'da aşırı sıcaklar devam ediyor
10:59 Fransa'da aşırı sıcaklar devam ediyor
10:53 Kuzey Kore zirvesi: Donald Trump görevindeyken Kuzey Kore'ye adım atan ilk ABD başkanı oldu
10:44 Trump, Kim Jong-un ile görüştü
10:37 Türkiye'ye savaş ilan eden Hafter güçlerine Libya Yüksek Konseyi'nden tepki
10:28 Trump, Kim Jong-un ile görüştü
10:22 Yeni parti oluşumu içinde olduğu iddia edilen Abdullah Gül: Mutlak otorite sürdürülemez