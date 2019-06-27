Erdoğan'ın Japonya'da katıldığı çay seremonisinde ilginç anlar

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya 'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mukogawa Kadın Üniversitesinde Fahri Doktora Unvanı aldıktan sonra çay seremonisine katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile Japonya'nın Osaka şehrine gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osaka Kansai Havalimanı'nda Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kenji Yamada, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan , Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Osaka'ya geldi.

FAHRİ DOKTORA UNVANI VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesi tarafından Fahri Doktora Unvanı tevdi edildi. Törende konuşma yapan Erdoğan, üniversiteye, rektör ve senato üyelerine en kalbi şükranlarını sunarak, üniversitenin şahsına fahri doktora unvanı tevdi etmesinden büyük bir gurur duyduğunu, bu unvanı Türk-Japon dostluğunun yeni bir nişanesi olarak ömür boyunca gururla taşıyacağını söyledi.

ÇAY SEREMONİSİ

Törenin ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi. Üniversiteyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, çay seremonisine de katıldı.