27.06.2019 13:08
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Erdoğan Japonya'da: 'Sadece kadınların gittiği üniversiteler' iyi bir örnek

Erdoğan Japonya

G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Japonya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesinde Fahri Doktora Unvanı tevdi edildi.

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya 'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a, Mukogawa Kadın Üniversitesinde Fahri Doktora Unvanı tevdi edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende bir konuşmada "Japonya'da 800 üniversite var. Bu 800 üniversitesinin yüzde 10'u kadın üniversitesi. Bu tabi bizler için çok ama çok anlamlı." dedi.

Mukogawa kadın üniversitesinin fahri doktora unvanı vermesinden dolayı gurur duyduğunu belirten Erdoğan, "Bu unvanı Türk Japon dostluğunun yeni bir nişanesi olarak ömrüm boyunca taşıyacağım." diye konuştu.
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Kaynak: Euronews.com
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