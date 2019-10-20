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Erdoğan-Johnson görüşmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

20.10.2019 16:38Erdoğan-Johnson görüşmesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin Türkiye-ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde belirlenen süre içinde terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölge dışına çekilmesi, ağır silahlarının toplanması, tahkimatlarının ve mevzilerinin kullanılamaz hale getirilmesi hususlarının yakından takip edildiğini ifade etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık, Boris Johnson, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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