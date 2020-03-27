Erdoğan kabine üyeleri ile video konferansla toplantı yaptı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferansla toplantı yaptı.
27.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:02
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferansla toplantı yaptı.
Erdoğan, toplantıya, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden bağlandı. Huber Köşkü'nde İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair çalışmalar hakkında bilgi aldı.- İstanbul
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Kaynak: DHA
Etiketler: Cumhurbaşkanı, Huber Köşkü, Güncel