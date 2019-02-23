Erdoğan: Kaçak Yapılaşmalar Bizi Tehdit Ediyor (4)

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-(KAŞIKÇI CİNAYETİ) "BUNU VELİAHT PRENS BİLMEYECEK DE KİM BİLECEK?"İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK-Kanal D ortak canlı yayınında Hande Fırat ve Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı."İdlib konusunda görüşmeler sürüyor" diyen Erdoğan, "Görüşmeler liderlerin altındaki ekip ya da ekipler tarafından sürekli sürüyor. İdlib hayati bir yer. 300-400 bin kişinin gideceği tek yer var; Türkiye. Mademki biz dayanışma halindeyiz, o halde Rusya-Türkiye-İran olarak burada sukunetin sağlanması lazım. İdlib'in iç çevresinde bizim kulelerimiz, dışı içi Rusya oluşturuyor. Bu kuşak sukuneti sağlamaya devam etmesini istiyoruz. Burada da teröre karşı duruşumuz devam ediyor. Asla Rusya'yı rahatsız edecek bir konuma bunu vardırmamak gerekiyor. Aynı şekilde biz de rahatsız etmemeli" ifadelerini kullandı."LİDER KONUMUNDAKİ FETÖ'CÜLERİ DE TOPARLIYORUZ"Erdoğan FETÖ elebaşı Gülen hakkında ise, "Şu an itibariyle bize net ulaşan bir şey yok. Biz tabi elimize geçen belgeyi ABD'ye ulaştırıyoruz ve takipçisiyiz. ABD dışındaki ülkelerde de takibini yapıyoruz. Öncü lider konumundaki FETÖ'cüleri de toparlıyoruz. Yargılanmaları devam ediyor" dedi.(AB SÜRECİ) "MİLLETİME GİDERİM 'DEVAM' MI DİYOR, DEVAM. 'TAMAM' MI DİYOR, TAMAM"AB süreci sorusu yöenletilen Erdoğan, "Her şeyden önce Avrupa Parlamentosu'nun almış olduğu bu kararın bir kıymet-i harbiyesi yoktur. AB büyük bir kriz içerisinde. İlk adım Brexit'ti. Bunu diğerleri takip edecek gibi. Ortada bir boşluk var. Diğer ülkelerde de sıkıntılar var. AB kurumları da bu krizden etkileniyor. AB'nin şuanda Avrupa'ya bile faydası yok. Dünya 5'ten büyüktür diyoruz ya... AB bunu yakalayamadı. Avrupa da AB'den büyüktür. Bunu bir defa bilmemiz gerekiyor. 'Türkiye'yi neden almıyorsunuz' dediğimizde, '81 milyon nüfusunuz var' diyorlar. Dilinizin altındaki baklayı çıkarın, çıkarmıyorlar. Bunu bir zamanlar Fransa Dışişleri Bakanı'ndan dinledim. 'Siz Müslümansınız sizi AB'ye almazlar' dedi, bu kadar açık. O günden bu güne de devamlı oyalama, devamlı oyalama. Bizim de bir B, bir C planımız olmak zorunda. Hala aynı şeyleri yapıyorlar. İşi sürüncemede tutuyorlar. Olur ya da olmaz... Türkiye AB'ye her şeyiyle bağlı konumda değil. Bugün de aynı kafadayım; Kopenhag olmazsa Ankara kriterleri olur. Milletime giderim 'devam' mı diyor, devam. 'Tamam' mı diyor, tamam. 'Ben AB üyesiyim' diyen ülkelerin birçoğunda bizim izlerimiz var" diye cevap verdi.(KAŞIKÇI CİNAYETİ) "BUNLAR DÜNYAYI ENAYİ ZANNEDİYOR"Cumhurbaşkanı Erdoğan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonlosluğu'nda öldürülmesi hakkında ise, "Kasetleri herkese dinlettik. Burada ortak bir eylem var. Bu ortak eylemin talimatını veren kim? Bunun ortaya çıkması lazım. Hatta Dışişleri Bakanları. Şimdi görevden alındı. 'Yerli işbirlikçi ile yapıldı' dedi. Yahu bu nasıl iş ki, dışarıda nişanlısı bekliyor, Cemal Kaşıkçı arka kapıdan çıkıp gidiyor. Bunlar dünyayı enayi zannediyor. 'Ben kesmeyi çok iyi bilirim' diyen bir ahlaksız var orada. Adli Tıp'çıymış kendisi. Bunu Veliaht Prens bilmeyecek de kim bilecek? Talimat veren isim belli. ABD'den gelen heyet bile kararı adeta kendi aralarında vermiş konumunda. Ama konuşamıyorlar. BM'den gelenlere, CIA'den gelenlere bunları dinlettik. Biz ortadayız her şeyimizle bunu söylüyoruz. Şimdi Suudi Arabistan, Türkiye ile olan ilişkilerini farklı bir noktaya götürüyor. Her zaman bizi bir sözümüz var; Abdestinden şüphesi olmayanın, namazından şüphesi olmaz. Senin kendinden şüphen yoksa ne korkuyorsun? Açıkça çık ortaya. Sağa sola dolar, petrol dağıtmakla bu iş çözülmez" diye konuştu.YENİ ASKERLİK SİSTEMİErdoğan yeni askerlik sistemi hakkında, "Tarih vermeyeyim de... Yakın. Seçim sonrasına kalır. Savunma Bakanımız yurtdışında. O da gelecek. Yarın Meclis Başkanlığı seçimi var. O turlar bitince, yarın 17.00 gibi biter diye düşünüyoruz. Sayın Bahçeli zaten bu noktada açıklamasını yaptılar. Biz de gerekli çalışmalarımızı yaptık" dedi."SİSİ İLE ASLA GÖRÜŞMEM"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Mısır Devlet Başkanı Sisi ile görüşür müsünüz?' sorusuna 'asla görüşmem' dedi. Erdoğan, "Dünyada darbecilere karşı olduğunu söyleyenler, Mursi'yi darbe ile indiren Sisi'ye karşı koydular mı? Tam aksine kırmızı halılar ile karşıladılar. Bizdeki 15 Temmuz darbe girişiminin de bunlar arkasındaydı bu ülkeler. Mursi %52 oy ile gelmişti, indirdiler, faturayı farklı bir şekilde kestiler. Mursi arkadaşlarıyla cezaevindeler. Batı ülkeleri darbecileri desteklemeye devam ediyorlar. Bu bir defa insanlık suçudur. Sayısal olarak baktığımızda Sisi göreve geldikten sonra 42 kişiyi idam ettiler ve en son bu 9 genci idam ettiler. Bu yenilir yutulur bir şey değildir. Af Örgütü netice alamadı. Bizde cezaevinde olduklarında kıyameti koparıyorlar, halbuki bizde idam yok. 9 genç idam edildi. Batı'nın sesini duyuyor musunuz? Hele hele bir gencin ifadesi çok dokunaklı. Hakime söylüyor, 'Eğer bana verilen elektrik, sana verilseydi Enver Sedat'ları sen çoktan idam ederdin' diyor. "Bana verilen elektrik Mısır'ı 20 yıl aydınlatırdı" diyor. Şimdi şu gencin halini bir düşünün yahu. Bu genç bu şekilde idam ediliyor. Bu ne biçim işkencedir yahu. Böyle bir işkence yapılan insan ondan ne istersen konuşur. '20 yıl Mısır'ı aydınlatır' diyor. 'Sana bu elektrik verilseydi nice Enver Sedat'ları aynı şekilde götürürdün.' diyor.Tayyip Erdoğan neden Sisi ile görüşmüyor diyenlere cevap veriyorum... Aracı olanlar oluyor, geliyor zaman zaman... Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem. Her şeyden önce onun genel af ile içerideki tüm bu insanları serbest bırakması lazım. Serbest bırakmadığı sürece de biz Sisi ile görüşemeyiz. Görüşenler de tarihte farklı bir şekilde değerlendirilecektir. Mısır halkı bizim canımız ciğerimizdir, ama kendisi asla" ifadelerini kullandı.