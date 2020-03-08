Erdoğan: "Kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 27,9'dan yüzde 34,9'a toplam istihdamdaki kadın...
Erdoğan: "Kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 27,9'dan yüzde 34,9'a toplam istihdamdaki kadın oranı yüzde 25,3'ten yüzde 28,8'e yükselmiştir"
08.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:48
Erdoğan: "Kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 27,9'dan yüzde 34,9'a toplam istihdamdaki kadın oranı yüzde 25,3'ten yüzde 28,8'e yükselmiştir"
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Erdoğan: "Kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 27,9'dan yüzde 34,9'a toplam istihdamdaki kadın...
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