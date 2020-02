Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100'üncü Yıl Dönümü Kutlamaları'nda konuştu: (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Avrupa Birliği'ni ve Avrupa ülkelerini terör karşısında ilkeli ve onurlu bir duruş sergilemeye davet ediyorum." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi'nde düzenlenen Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100. Yıl Dönümü Kutlamaları'nda konuştu.İstiklal Harbi'nin lokomotifi Kahramanmaraş'ı geçen 10 yılda yaptıkları 33 katrilyon liralık yatırımla geleceğin ışığı haline dönüştürdüklerini belirten Erdoğan, her alanda kurdukları güçlü altyapı sayesinde kentin bölgenin yükselen yıldızı olarak güç ve gurur verdiğini söyledi.Eğitimde 6 bine yakın yeni derslik yaparak gençleri geleceğe en donanımlı şekilde hazırlamanın gayreti içinde olduklarını ifade eden Erdoğan, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesini kurduklarını, yüksek öğrenim öğrencileri için 4 bin 105 kapasiteli yurt binaları inşa ettiklerini anlattı.Erdoğan, gençlik merkezleri, farklı branşlara hitap eden spor tesisleri, millet bahçeleriyle Kahramanmaraş'ı donattıklarını vurgulayarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara 4 katrilyon lira tutarında destek vererek kimseyi sahipsiz bırakmadıklarını kaydetti.Sağlıkta 13'ü toplam 1135 yatağa sahip hastane olmak üzere 93 sağlık tesisini şehre kazandırdıklarını dile getiren Erdoğan, Andırın ve Pazarcık Devlet Hastaneleri ile 17 sağlık tesisinin yapımının devam ettiğini söyledi.Erdoğan, 200 yataklı bir fizik tedavi ve rehabilitasyon ile ruh ve sinir hastalıkları hastanesi inşa etme çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.Kahramanmaraş'ta 3 bin 270 konut projesini hayata geçirdiklerini aktaran Erdoğan, "Ayrıca 2 bin sosyal konut projemiz daha var. Şehir genelinde toplam 4 bin 378 riskli bağımsız birimin yıkımını bitirdik." dedi.Erdoğan, ulaşımda 73 kilometre olarak devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 319 kilometreye ulaştırdıklarını dile getirerek, maliyeti yaklaşık 5 milyar lira olan, içinde 13 çift tünel, 3 viyadük, 4 kavşak ve 3 köprünün yer aldığı Kahramanmaraş Göksun yolunun eksiklerini tamamladıklarını kaydetti.Kadirli-Andırın-Göksun, Narlı-Pazarcık ayrımı Çağlayancerit, Göksun-Elbistan ve Afşin-Tanır-Kayseri yollarını bu yıl tamamlayacaklarını ifade eden Erdoğan, Nur Dağı'ndan geçen, Mersin'den Gaziantep'e uzanan hızlı tren hattının Kahramanmaraş'tan da geçtiğini, bu hattı tamamladıklarında Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e 53 dakikada, Adana'ya 1 saat 30 dakikada, Mersin'e ise 2 saatte gidileceğini bildirdi.Kahramanmaraş'a yapılan yatırımlarCumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Havalimanı'na yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası inşa ettiklerini hatırlatarak, sanayide bir teknopark, 13 araştırma-geliştirme merkezi, 3 organize sanayi bölgesi kurduklarını, toplam 13,6 katrilyon lira tutarında yatırım teşviki vererek şehirde ilave 38 bin kişilik istihdam oluşturduklarını anlattı.Kahramanmaraş'a son 17 yılda 1,6 milyar lira tarımsal hibe desteği verdiklerine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:"Yaklaşık 5 milyar lira tutarında orman, su yatırımı yaptık. Tamamladığımız 5 baraj ve 4 gölete ilave olarak 17 baraj ve 2 göletin inşaat çalışmaları devam ediyor. Şehrimizin içme suyu sorununu kökten çözdük. Afşin'in ve 30 yerleşim yerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için 74 kilometre uzunluğunda isale hattını inşa ediyoruz. Tamamladığımız tesislerle 152 bin dekardan fazla zirai araziyi sulamaya açtık. Tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nin restorasyonunu, peyzaj ve çevre düzenlemesini bitirdik. Kalede bulunan müze de yeniden yapıldı. Tarihi Kapalı Çarşı'nın cephe yenilemesi devam ediyor. Merhum Nuri Pakdil'in doğduğu yeri, edebiyat ve kültür evi haline getiriyoruz. Ekinözü'ndeki içmeleri sağlık turizmine açmak için yapımına başladığımız tesisi inşallah bu yıl içinde tamamlıyoruz. Ceviziyle meşhur olan Çağlayancerit ilçemize bir ceviz paketleme tesisi kuruyoruz. Her ilçemize gençlerimizin, kadınlarımızın sosyal, kültürel bakımdan kendilerini geliştirebilecekleri millet konakları yapıyoruz."Erdoğan, gelecek dönemde de Kahramanmaraş'ı yeni projelerle, yatırımlarla desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi."İşlem yapsak, ortalığı ayağa kaldırırlar""Dün, dedeleri bu topraklardan arkalarına bakmadan kaçanlar, bugün yeniden bizimle ilgili hayaller kurmaya başladı." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:"Bu milletin daha 100 yıl önce 'ekmeksiz yaşanır, vatansız yaşanmaz' diyerek en zor günlerinde tarihin en büyük mücadelesini verdiğini unutanlar var. Ülkemizin bir süredir maruz kaldığı her saldırı, bir asır öncesindeki hesapların yeniden tedavüle sokulma çabasının ürünüdür. Milletimizin en sıkıntılı döneminde başaramadıklarını bugün yapabileceklerini sananlara derslerini her fırsatta veriyoruz. Hem sahada hem masada yürütülen sinsi faaliyetlerin hiçbiri de amacına ulaşamayacaktır. Bu sinsi gayretlerden birinin örneği geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosunda yaşandı. Dünya genelinde kırmızı bültenle aranan bölücü teröristler, Avrupa Parlamentosu çatısı altında misafir edilip konuşturuldular. Maalesef bu etkinlikte HDP ve Saadet Partisi milletvekilleri de yer almışlardır. Şimdi biz, bu milletvekillerine ve partilere karşı bir işlem yapsak ortalığı ayağa kaldırırlar."Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 2009'da İspanya'nın başvurusu üzerine önemli bir karara imza attığını hatırlatarak, bu kararda, "terör örgütüyle organik bağı olduğu, terör eylemlerini kınamadığı, halkı devlete karşı tahrik ettiği gerekçesiyle Batasuna Partisinin kapatılma kararının mahkeme tarafından doğru bulunduğunu" aktardı."Kararla teyit edilmiş oldu"Bu kararın, terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayan, terör örgütlerinin eylemlerini açıkça kınamayan partilerin demokrasilerde yerinin olmadığının en çarpıcı ifadesi olduğuna işaret eden Erdoğan, "Türkiye'nin bölücü terör örgütü ile arasına mesafe koyamadığı için kimi siyasi partiler ve siyasetçiler hakkında yürüttüğü hukuki sürecin doğruluğu bu kararla teyit edilmiş oldu." dedi.Avrupa Parlamentosunun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu kararına açıkça aykırı bir tutum içinde olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yine geçtiğimiz haftalarda Belçika Yüksek Mahkemesi PKK soruşturmaları ile ilgili terör örgütünü destekleyen mahiyette bir karar aldı. Bu gelişmeler Avrupa Birliği'nin ve Avrupa ülkelerinin terör karşısındaki samimiyetsizliğinin, ilkesizliğinin, çarpık duruşunun birer tezahürüdür. Kendi yargı organının kararlarına uymayan bir Avrupa Birliği'nin ne güvenirliği ne de itibarı kalır. Aynı şekilde bugün Türkiye'ye zarar verdiği için terör örgütlerine ve teröristlere kucak açanlar yarın aynı felaket başlarına çöreklendiğinde karşılarında dert anlatacak kimse bulamazlar. Buradan Avrupa Birliği'ni ve Avrupa ülkelerini bir kez daha terör karşısında ilkeli ve onurlu bir duruş sergilemeye davet ediyorum.""Dimdik duracak başka bir ülke yok"Türkiye'nin sınırları ötesindeki güvenlik koridorlarından ekonomiye kadar her alanda tarihi bir mücadele yürüttüğünü vurgulayan Erdoğan, "Kahramanmaraş'ın güvenliği Suriye'deki mücadelemizin başarısından geçiyor. Akdeniz sahillerimizin güvenliği Libya'daki mücadelemizin başarısından geçiyor. Ekonomimizin selameti, üretimden ihracata, yatırımdan istihdama, savunma sanayisinden yüksek teknolojiye kadar geniş bir alanda verdiğimiz mücadelenin başarısından geçiyor." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin 81 vilayeti ve 83 milyon vatandaşının geleceğini bu büyük mücadelenin sonuçlarının belirleyeceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:"Kafaları ve kalpleri sadece kendi kısır siyasi çıkarları için çalışanlar elbette bu büyük mücadelenin anlamını kavrayamıyor. Hamdolsun milletimiz, Gezi olaylarında, 17/25 Aralık tezgahlarına, çukur eylemlerinden 15 Temmuz darbe girişimine ve ekonomimize kurulan tuzaklara kadar bu mücadelenin her adımında bizim yanımızda oldu. Dünyada bu kadar kısa sürede, böylesine çok saldırıya maruz kalıp da hala dimdik ayakta durabilecek başka bir ülke ve toplum yoktur. Bize bu topraklarda bir yudum nefes almayı, bir damla su içmeyi, bir lokma ekmek yemeyi dahi çok görenleri hüsrana uğrata uğrata yolumuza devam ediyoruz. Kahramanmaraş'tan kez daha ifade ediyorum; Ne yaparsanız yapın, Türkiye 2023 hedeflerine Allah'ın izniyle ulaşacaktır. Bu kararlılığımızdan gözleri korkarlar, bozulan oyunlarının hıncıyla giderek daha pervasız, bu şekilde üzerimize geliyor. Biz de diyoruz ki 'Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var.' İşte Kahramanmaraş burada. Şehir dün nasıl sizi önüne katıp kovaladıysa bugün de aynısını yapacak azme ve cesarete sahiptir."100. kurtuluş yıl dönümünü tebrik ettiEsaret zincirini ellerine, ayaklarına, boğazlarına takılmasına rıza göstermektense haysiyetiyle ölmeyi tercih eden bir milleti kimsenin durduramayacağını bildiren Erdoğan, "Türkiye'nin bugün verdiği mücadele, işte böyle bir haysiyet mücadelesidir. Dökülen her damla kanımız, alnımızdan yere düşen her damla terimiz kararlılığımızı biraz daha perçinliyor, güçlendiriyor. Kahramanmaraş'ın 100'üncü kuruluş ve kurtuluş yıl dönümü törenlerindeki şu manzara, bu gerçeğin en somut örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın 100. kurtuluş yıl dönümünü tebrik ederek, istiklal ve istikbal uğrunda bir gül bahçesine düşercesine toprağa giren tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de minnet duygularını ifade etti.NotlarErdoğan, programın yapıldığı salona girmeden önce TBMM tarafından Kahramanmaraş'a verilen kırmızı şeritli İstiklal Madalyası'nı taktığı Türk bayrağını üç kez öperek alnına götürdü. Türk bayrağı daha sonra göndere çekildi.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de bir konuşma yaptı.Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a günün anısına İstiklal Madalyası'nın motifle işlenmiş tablosunu takdim etti.Programda, şehrin düşman işgalinden kurtuluş sürecini anlatan 100. yıl özel filmi gösterildi. Abdal Halil Ağa'nın anıldığı programda, Maraş'ta düşmana ilk kurşunu sıkan Sütçü İmam ile 15 Temmuz'da darbecilere sıktığı kurşunla darbe girişiminin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'i konu alan tiyatro oyunu sahnelendi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından geçit törenini izledi. Programa, Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah da katıldı.Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'a gelişinde havaalanından ayrıldıktan sonra güzergahı boyunca çok sayıda vatandaş tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Zaman zaman konvoyu durduran Erdoğan, yol güzergahında kendisini bekleyen Kahramanmaraşlılara çay paketi hediye etti.(Bitti)