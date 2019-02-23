Erdoğan Kahramanmaraş Mitinginde Gelen Telefon Sonrası Konuşmasına Ara Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta düzenlenen mitingde halka hitap ederken gelen telefon üzerine meydandaki vatandaşlardan birkaç dakikalığına müsaade isteyerek konuşmasına ara verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Müftülük Meydanı'nda halka hitap ederken yakın koruması yanına gelerek getirdiği telefonun ekranını gösterdi. Meydandaki vatandaşlardan birkaç dakika müsaade isteyen Erdoğan konuşmasına ara verince mitingde kısa süre tanıtım filmi yayınlanmaya başladı. Telefonun kimden geldiği hakkında bilgi edinilemezken Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği kısa ara sonrası konuşmasına devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Önümüzdeki yıl Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100. yıl dönümü. Maraş'ın istiklali demek Türkiye'nin istiklali demektir. Kahramanmaraş 31 Mart'ta da yine milli iradeden yana olacaktır.

Biz Kahramanmaraş'ı gönülden sevmekle kalmadık, aynı zamanda bu kadim şehri tarihinin en güzel hizmetleriyle buluşturduk. Kahramanmaraş'a bugüne kadar 30 katrilyon yatırım yaptık. Birkaç yıl içinde Kahramanmaraş'ta 1902 kişi kapasiteli yurt binalarını açıyoruz. Şehrimizde ikinci devlet üniversitesini kurduk.

"KAHRAMANMARAŞ'I HIZLI TRENLE BULUŞTURUYORUZ"

Bir milyon metrekarelik alana yapılacak millet bahçemizin proje çalışmaları devam ediyor. Millet Bahçelerimizin proje çalışmaları devam ediyor. 13'ü hastanelerden oluşan toplam 86 tesisi Kahramanmaraş'a kazandırdık.

Kahramanmaraş'ı hızlı trenle buluşturuyoruz. Kahramanmaraş'taki mevcut Havalimanı'nın yolcu kapasitesi yıllık 40 bindi. Havalimanımızın yolcu sayısı geçtiğimiz yıl 334 bine ulaştı. Yaklaşık 2 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası inşa ettik.

"İŞ ADAMLARIMIZA GİRİŞİMCİLERİMİZE 3 KATRİLYON LİRA YATIRIM TEŞVİKİ VERDİK"

Maraşlı iş adamlarımıza, girişimcilerimize toplamda yaklaşık 3 katrilyon lira yatırım teşviki verdik. Maraş'a Islah Organize Sanayi Bölgesi oluşturarak, imar planı öncesi kurulan sanayi tesislerinin altyapı sorunlarını çözüyoruz.

Maraş'ı Expo 2023 kapsamında bir rekreasyon alanı haline getiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

"GELİN İDLİB'İ GÜVENLİ HALE GETİRELİM"

Bugün Türkiye en çok insani yardım yapan ülkeler arasında ilk sıralarda. Hatta milli gelire göre ilk sırada. Ama biz bu fedakarlığı ila nihaye yapacak değiliz. Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimiz kendi evlerini özlüyor. Vatanlarına dönmek istiyorlar. Yarım milyon Suriyeli Münbiç'e dönmek için güvenli olmasını bekliyor. Gelin İdlib'i güvenli hale getirelim.

"KOLAYLIK SAĞLANMAZSA İMKANLARIMIZLA GERÇEKLEŞTİRMEYE KARARLIYIZ"

Dünya ve Avrupa'ya sesleniyorum, gelin Türkiye'nin çabasına destek olun. Suriye halkı açısından DEAŞ ile YPG'nin hiçbir farkı yoktur. Terör örgütleri Suriye sınırımızın öte tarafından saldırmaya başladıklarında yanımızda kimseyi bulamadık. Güya müttefiklerimiz bırakın destek olmayı hava savunma sistemlerini söküp götürdüler. Bize kolaylık sağlanmazsa her şart altında bunu kendi imkanlarımızla gerçekleştirmeye kararlıyız."