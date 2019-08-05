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Erdoğan: Kamu çalışanlarımızın maaş ödemeleri bayram öncesi yapılacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak" dedi.

05.08.2019 16:00 Erdoğan: Kamu çalışanlarımızın maaş ödemeleri bayram öncesi yapılacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından, kamu çalışanlarının maaş ödemelerinin, 9 Ağustos Cuma günü yapılacağını duyurdu. Erdoğan, mesajında, "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak. Tüm kamu çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kurban Bayramımız şimdiden mübarek olsun" dedi.

HABER: ANKARA, -



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Kaynak: DHA

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