Haberler » Dünya » Erdoğan: Kanal İstanbul Montrö'nün tamamen dışında olan bir şey - Haberler

Erdoğan: Kanal İstanbul Montrö'nün tamamen dışında olan bir şey

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında Kanal İstanbul'a ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan, Kanal İstanbul'la ilgili Montrö Boğazlar Sözleşmesi endişelerine yönelik "Bence ona hiç kafayı takmayın. Montrö sadece Boğaz'ı bağlar. Burası Montrö içinde olan bir şey değil" dedi.

06.01.2020 10:28 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:28 Erdoğan: Kanal İstanbul Montrö'nün tamamen dışında olan bir şey
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında Kanal 'a ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan, Kanal İstanbul'la ilgili Montrö Boğazlar Sözleşmesi endişelerine yönelik "Bence ona hiç kafayı takmayın. Montrö sadece Boğaz'ı bağlar. Burası Montrö içinde olan bir şey değil. Montrö'nün tamamen dışında olan bir şey" şeklinde konuştu.

5 Ocak gecesi ortak canlı yayında gündeme dair konuşan Erdoğan, Kanal İstanbul'a ilişkin "Ne için bizim Boğazımızdan devasa 200 bin tonluk petrol gemileri geçsin. Efendim işte Montrö ile bu iş bağlantılıymış engelleyemezmişsiniz. Bakın arkadaşlarım bu konulara pek cesaret etmiyorlar ama ben cesaret ederek söylüyorum. Benim Asya ve Avrupa yakamı tehdit eden bir konuda biz gereği neyse, bunun gereğini yaparız" açıklamaları yaptı.
Euronews.com'da Görüntüle

İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

12:00   Irak Cumhurbaşkanı Salih, İranlı mevkidaşı Ruhani ile görüştü - Haberler
11:59   Kar yolları kapadı, fenalaşan kadına 10 saat sonra ulaşıldı - Haberler
11:58   Kaçak Avcılar Filmi - Haberler
11:56   (1) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Açıklaması - Haberler
11:56   Şırnak'ta kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonu: 33 gözaltı - Haberler
11:44   General Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani: "Trump, cahilliğin bir sembolü ve siyonistlerin elinde oyuncak - Haberler
11:31   Hizbullah da intikam yemini etti: Süleymani'yi öldüren ABD askerleri bedel ödeyecek - Haberler
11:14   ABD'den sonra bir tehdit de İngiltere'den: İran'ı Tomahawk ile vurmaya hazırız - Haberler
11:14   'Sadece 1 liram kaldı' paylaşımı yapan üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin ağabeyi konuştu - Haberler
10:30   Pakistan, ABD'nin topraklarını kullanmasına izin vermeyecek - Haberler
6.01.2020 12:06:10