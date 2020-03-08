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ERDOĞAN KANAL İSTANBUL PROJESİ EN YAKIN ZAMANDA İHALEYE ÇIKIYOR

(Tür: İstanbul)

08.03.2020 19:31 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:40
(Tür: İstanbul ) ERDOĞAN KANAL İSTANBUL PROJESİ EN YAKIN ZAMANDA İHALEYE ÇIKIYOR

Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, Güncel
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