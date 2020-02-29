Son dakika: Erdoğan: 18 bin düzensiz göçmen sınırı geçti, kapıları açık tutacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Buluşması programının ardından açıklamalarda bulundu. Dolmabahçe'de kameralar karşısına geçen Erdoğan, son iki günde 18 bin düzensiz göçmenin sınırı geçtiğini söyledi. Erdoğan ayrıca kapıları açık tutmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Erdoğan, şu şekilde konuştu:

"Bölgede etkinlik gösteren güçlerle diyaloğu sürdürmeye özel ehemmiyet verdik. Ne kadar bize verilen sözlerin çoğu tutulmamış olsa da bu yolu açık tutmak için özel gayret gösterdik. İdlib meselesi ise diğer kazanımları elimizden almak için özellikle kurgulanan, kışkırtılan bir konu olarak önümüze geldi.

"4 MİLYON İNSAN SINIRLARIMIZA DOĞRU HAREKETE GEÇMİŞTİR"

Bölgede yaşayan ve diğer yerlerden kaçarak gelen 4 milyon insan rejimin kanlı saldırıları sebebiyle sınırlarımıza doğru şu anda harekete geçmiştir. Bunların 1,5 milyonu şu anda sınırımızdadır. Biz bütün bunlara yönelik bir güvenli bölge oluşturalım ve iskan edelim diye çalışmalar yürütüyoruz.

"18 BİN GÖÇMEN SINIRI GEÇTİ"

Ne dedik aylar önce? 'Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız.' Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediğimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık. Şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin-30 bini bulabilir. Bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız."