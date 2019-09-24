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Erdoğan, katar emiri al sani ile görüştü

24.09.2019 23:07Erdoğan, katar emiri al sani ile görüştü


Dünya

Kaynak: DHA

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