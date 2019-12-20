Erdoğan, Katar Emiri'nin annesinin Kanal İstanbul bölgesinden arazi aldığı eleştirilerine yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde tartışma konusu olan Kanal İstanbul Projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kanal İstanbul için gündemden düşmeyen 'rant' ve ' Katar Emiri'nin annesinin bölgeden arazi aldığı' konusundaki eleştirilere yanıt veren Erdoğan, "Devletten hangi desteği alarak böyle bir yeri almış? Bu dedikoduları duydum. Katar Emiri'nin annesinin ülkemizden gayrimenkul satın almasına mani, yasal olarak herhangi bir şey söz konusu mu?" ifadelerini kullandı.

"NİYE RAHATSIZ OLUYORLAR?"

Bir gazetecinin "Kanal İstanbul'la ilgili genelde bir ranttan bahsediliyor. Sanki bu bir rant projesiymiş gibi takdim edenler var. Etrafı çevresi betona bulanacak, oradan bir rant elde edilecek. Hatta Katar Emiri'nin annesinin oradan bir arazi aldığı falan… Bu yönde bir tezvirat yapılıyor Kanal İstanbul'la ilgili. Bu konuda ne diyorsunuz?" sorusuna, Erdoğan şöyle yanıt verdi:

"Kanal İstanbul'la ilgili bir defa çok çirkin olan şey şu; Katar Emiri'nin annesinin gelip buradan yer alması vesaire... Bunu söyleyen insanlara sormak lazım; 'Devletten hangi desteği alarak böyle bir yeri almış?' Bu dedikoduları duydum. Katar Emiri'nin annesinin ülkemizden gayrimenkul satın almasına mani, yasal olarak herhangi bir şey söz konusu mu? Yani bunu herhangi bir yerden George, Hans vesaire gelip almaya kalksa herhalde kimsenin sesi çıkmaz. Katar Emiri'nin annesi böyle bir alım yaptığı zaman niye rahatsız oluyorlar?

"BİZ BU KAPILARIMIZI AÇMIŞIZ"

Kaldı ki aynı şekilde Katar Emiri'nin kendisinin zaten bizde aldığı yerler var. Yani biz bu kapılarımızı açmışız. Allah rahmet etsin Turgut (Özal) Bey döneminde o zamanki Suud Kralı, Sevda Tepesi'nde büyük bir yer almışlardı. Zamanın belediye başkanı orada 'imar noktasında herhangi bir sıkıntı yok' demişti ve Turgut Bey de o beyana inanarak Suud Kralına bunu söylemişti. Tabi orada da imar noktasında sıkıntı olduğu için o iş yürümedi. Ve hala o yer onlara ait. Bunlar çok tuhaf şeyler. Yani ülkemiz için hakikaten şık değil. Bunlar ülkemizin özellikle bu tür tasarruflarını aleyhe çevirecek adımlar, lehte şeyler değil.

"AMERİKA'DA ALMANYA'DA BÜTÜN BUNLAR VAR"

İspanya'da bugün bakıyorsunuz adamlar dünyanın değişik yerlerinden nice insanlara, iş adamlarına, devlet başkanlarına yerler satıyorlar. Aynı şekilde Amerika'da Almanya'da bütün bunlar var. Bizim uluslararası çapta attığımız bu tür adımlarda yasal düzenlemesi var, her şeyi var bunların. Beyler rahatsız oluyor."