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Erdoğan Kaya: "İlk maçımda ilk golümü attığım için mutluyum"

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Erdoğan Kaya, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın verdiği şansı iyi kullandığını düşündüğünü belirterek, ilk maçında ilk golünü attığı için mutlu olduğunu söyledi.

05.12.2019 23:27 | Son Güncelleme: 05.12.2019 23:32Erdoğan Kaya:
'ın genç futbolcusu Erdoğan Kaya, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın verdiği şansı iyi kullandığını düşündüğünü belirterek, ilk maçında ilk golünü attığı için mutlu olduğunu söyledi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında karşılaştığı TFF 3. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadelede gol atan siyah-beyazlıların genç futbolcu Erdoğan Kaya basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk maçında ilk golünü attığı için mutlu olduğunu belirten Kaya, "Hocama şans verdiği için teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi olacağım. Daha çok çalışacağım. Gol atmayı hiç hayal etmemiştim ama oynamayı düşünüyordum. Hocamız şans verir diye bekliyordum. Şans da verdi. İyi de değerlendirdiğimi düşünüyorum. Beşiktaş'ta devamlı olarak oynamayı hedefliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Abdullah Avcı, Erdoğan Kaya, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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