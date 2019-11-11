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Erdoğan, kazakistan başbakanı mamin'i kabul etti

Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Mamin'i kabul ettiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

11.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:32Erdoğan, kazakistan başbakanı mamin'i kabul etti
Erdoğan, Başbakanı Mamin'i kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Mamin'i Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 25 dakika sürdü. Mamin, Ankara'daki 'Milli Ağaçlandırma Günü 11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
ANKARA, (DHA) -

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Askar Mamin, Kazakistan, Güncel

Kaynak: DHA

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