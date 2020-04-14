Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü.

14.04.2020 18:01 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:01
Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmede, Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin koronavirüsle mücadele sürecinde de devam  edeceğini ifade etmiştir. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler de ele alınmıştır" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Politika
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Jeoloji uzmanı, İstanbul’daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı Haberler
Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı
ABD’de onay çıktı: Koronavirüs artık tükürükle tespit edilecek Haberler
ABD'de onay çıktı: Koronavirüs artık tükürükle tespit edilecek
Otizmli genç kızdan koronaya yakalanan annesine yürek burkan soru Haberler
Otizmli genç kızdan koronaya yakalanan annesine yürek burkan soru
Haberler ›› Politika ››Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile telefonda görüştü - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

18:36: MHP'li Arkaz: "Sağlıkta şiddet düzenlemesiyle cezalar iki katına çıkarılıyor" - Haberler 18:32: MHP Tokat Milletvekili Bulut: "Köylünün elinde biriken sütler, süt tozuna çevrilsin" - Haberler 18:28: İslahiye'de hortum paniği - Haberler 18:26: Yengelerini öldüren 2 kardeş 5 yıl sonra yakalandı - Haberler 18:24: Stoltenberg: "NATO çağrı merkezi ilk kez Türkiye'den İngiltere'ye yardımında kullanıldı" - Haberler 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler 16:43: Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi