Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmede, Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin koronavirüsle mücadele sürecinde de devam edeceğini ifade etmiştir. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler de ele alınmıştır" denildi.

ANKARA, -