Erdoğan: "Konaklama vergisini kasım ayına kadar uygulamayacağız."
Erdoğan: "Konaklama vergisini kasım ayına kadar uygulamayacağız."
18.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:04
Erdoğan: "Konaklama vergisini kasım ayına kadar uygulamayacağız."
Kaynak: AA
Etiketler : Politika
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