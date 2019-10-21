Erdoğan, konuştuğu foruma katılmayanlara sert çıktı: Terörü destekliyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da TRT World tarafından düzenlenen forumda konuştu. Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Terörü bitirmek için yapılan Barış Pınarı Harekatı'nı bahane edip foruma katılmayanlar terörü destekliyor" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Barış Pınarı Harekatını protesto amacıyla konuşma yapmaktan vazgeçenlerin demokrasiyi hazmedemediklerini düşünüyorum. Barış Pınarı Harekatı'nı protesto amacıyla konuşma yapmaktan vazgeçenlerin terör örgütlerine destek verdiklerini düşünüyorum. Bize düşen görev; milletimizin Anadolu'daki bin yıllık varlığına ve gücüne uygun şekilde yeni hedefler, yeni vizyonlar ortaya koyarak yolumuza devam etmektir. Bu tiplerin teröre karşı olduklarını hiçbir yerde anlatmalarına gerek yok.

"TÜRKİYE'NİN KİMSENİN TOPRAKLARINDA GÖZÜ YOK"

Sınırları terle ve kanla değil de masa başında cetvelle çizilerek oluşturulan devletlerin, hiçbir zaman gerçek devlet olamayacağı ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin hiçbir ülkenin topraklarında, hiçbir toplumun özgürlüğünde veya çıkarlarında gözü yoktur. Herkes Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Libya'da, Afrika'da, Balkanlar'da başka niyetlerle at koşturuyor olabilir. Türkiye, sadece kardeşleriyle olan kader birliği sebebiyle oradadır. Bu, 'bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli görenlerin' asla anlayamayacağı büyük bir erdemdir.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MASAYA OTURMADIK"

Hiçbir zaman Türkiye olarak 17-18 yıllık görev süremizde biz terör örgütüyle masaya oturmadık, oturmayız ve oturmayacağız. Diplomasinin sadece güçlülerin baskı aracı olarak kullanılmaya devam edilebilmesi mümkün değildir. Karanlıkta göz kırpılarak perde arkasından toplumları yönetme devri kapanmıştır.

"30 BİN TIR SİLAHI VERMEK HUKUKUN NERESİNDE?"

Kuzey Suriye'de, eğer 30 bin TIR Irak üzerinden silah, mühimmat, araç-gereç buraya sokuluyorsa, acaba bu 'ben dünyanın en güçlüsüyüm' diyenler bunu neyle izah edecekler, bunu hangi demokratik anlayışla izah edecekler?

Türkiye ile empati yapmak yerine başımızdaki terör ve sığınmacı sorunlarının ilanihaye bizimle sınırlı kalacağını düşünenler, fena halde yanılıyorlar. Düşünce özgürlüğüne inananlar, inanç özgürlüğüne inananlar, ne inancını, ne düşüncesini, o yeşil dolara asla değişmeyecektir.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Gelin Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, küresel sistemin lokomotif kuruluşlarını yeniden yapılandıralım diyoruz.Tüm Batı, teröristlerin yanında yer aldı ve hepsi birlikte bize saldırdılar. NATO ülkeleri dahil, Avrupa Birliği ülkeleri dahil hepsi. Hani siz terörizme karşıydınız, hani siz teröre karşıydınız, yahu ne zamandan beri siz terörle beraber hareket etmeye başladınız?"