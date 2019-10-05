Erdoğan konuştuğunda konuşmasını yarıda kesen Kılıçdaroğlu'na verilen not sosyal medyaya sızdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Abant'ta düzenlenen CHP 27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasını, aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuştuğunun kendisine iletilmesi üzerine yarıda kesti. Kılıçdaroğlu'na iletilen mesaj ise sosyal medyaya sızdı.

KAĞIT NOTTA NE YAZIYORDU?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in getirdiği notu okuduktan bir süre sonra konuşmasına ara veren Kılıçdaroğlu, "Saat 14.00'ten sonra gündemdeki diğer konuları sizlerle paylaşacağım" dedi. Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörü Okan Konuralp'in Kılıçdaroğlu'na yazdığı notta şu ifadeler yer aldı: AKP anlaşmaya uymadı. Siz başlayınca RTE çıktı. Gündeme dair değerlendirmemi saat 14.00'te yapacağım, diyerek bitirin.

İşte Kılıçdaroğlu'na verilen not;

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşma esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşma yaptığını öğrenince, kendi konuşmasını yarıda kesti. Kılıçdaroğlu, "Saat 14'ten sonra devam edeceğim" dedi.