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Erdoğan: "(Koronavirüs) Günlük hayatı durma noktasına getiren böyle bir sürecin pek çok boyutu...

Erdoğan: "(Koronavirüs) Günlük hayatı durma noktasına getiren böyle bir sürecin pek çok boyutu yanında ciddi ekonomik sonuçları da ortaya çıkacaktır.

18.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:22
Erdoğan:
Erdoğan: "( Koronavirüs ) Günlük hayatı durma noktasına getiren böyle bir sürecin pek çok boyutu yanında ciddi ekonomik sonuçları da ortaya çıkacaktır."

Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Politika

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