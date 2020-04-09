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Erdoğan'ın CHP'yi Atatürk üzerinden vurmak için koronavirüs konuşmasında Tekalif-i Milliye'den bahsettiği iddia edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı konuşmalarda sık sık vurguladığı Tekalif-Milliye emirlerinin CHP'yi Atatürk'le vurma stratejisi olduğu öne sürüldü.

09.04.2020 08:20 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:39

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'yi Atatürk'le vurma stratejisi nedeniyle Tekalif-i Milliye Emirleri'nden bahsettiğini ileri sürdü.

Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'ün Tekalif-i Milliye emirlerini hatırlatması ise çarpıtıldı. 'Devlet bankalardaki mevduata el mi koyacak' şeklinde tehlikeli bir noktaya taşındı. Ekonomi güven üzerine yürür. Böyle bir dönemde halkı paniğe sevk edecek çarpıtmalara ne gerek var?" düşüncesini dile getirdi.

CHP'Yİ ATATÜRK ÜZERİNDEN VURMA STRATEJİSİ

Selvi, "Bir yandan da Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından Erdoğan'ın neden Tekalif-i Milliye emirlerini gündeme getirdiğini soruşturdum. Cumhurbaşkanı, Atatürk'ten referans vererek milletin milli duygularına hitap etmeyi tercih etmiş. Yoksa mevduatla, milletin mal varlığıyla ilgili bir hesap kitap yok. Bir de CHP'yi Atatürk'le vurma stratejisi. Hatırlarsanız CHP Libya tezkeresine karşı çıkınca Erdoğan, Atatürk'ün Libya'da verdiği mücadeleyi hatırlatmıştı." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hatırlanacağı üzere Erdoğan'ın Tekalif-i Millliye'den bahsetmesi ek vergi ve gelir isteneceğine yönelik tartışmalara neden olmuştu. Fox TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal, konuyla ilgili bir tweet atınca Erdoğan, avukatı aracılığı ile Portakal'dan şikayetçi olmuştu.

PORTAKAL'IN ŞİKAYET EDİLEN TWEETİ

Fox TV haber sunucusu Fatih Portakal'ın, kendisine ait Twitter hesabından, "Tekalifi Milliye hatırlatılıp 'zor günlerden geçiyoruz' denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

TEKALİF-İ MİLLİYE NEDİR?

Tekâlif-i Milliye, Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından olan Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ordunun ihtiyacını karşılamak ve Sakarya Savaşı'na hazırlanmak için Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın yayınladığı "Ulusal Yükümlülük" emirleridir.

Tekalif-i Milliye maddeleri

1- Her ilçede bir tane Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacak.

2- Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek.

3- Her aile bir askeri giydirecek.

4- Yiyecek ve giyecek maddelerinin %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.

5- Ticaret adamlarının elindeki her türlü giyim eşyasının %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.

6- Her türlü makineli aracın %40'ına el konacak.

7- Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının %20'sine el konacak.

8- Sahipsiz bütün mallara el konacak.

9- Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak.

10- Halkın elindeki araçlar bir defa olmak üzere 100 km'lik mesafeye ücretsiz askeri ulaşım sağlayacak.

Erdoğan’ın CHP’yi Atatürk üzerinden vurmak için koronavirüs konuşmasında Tekalif-i Milliye’den bahsettiği iddia edildi
Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, Abdülkadir Selvi, Politika, Güncel

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