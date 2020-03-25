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ERDOĞAN KORONAVİRÜSE İLİŞKİN YAPILACAK G20 LİDERLER OLAĞANÜSTÜ ZİRVESİNE KATILACAK

Gülseli KENARLI / CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın video konferans yöntemiyle yapılacak olan koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesine katılacak.

25.03.2020 23:13 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:13
ERDOĞAN KORONAVİRÜSE İLİŞKİN YAPILACAK G20 LİDERLER OLAĞANÜSTÜ ZİRVESİNE KATILACAK

Gülseli KENARLI/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın video konferans yöntemiyle yapılacak olan koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesine katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 15.00'da video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesine katılacak. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nden katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan eşlik edecek.


Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

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