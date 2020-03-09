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Stoltenberg ile ortak açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO, ittifak dayanışmasını göstermesi gereken bir dönemdedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile birlikte açıklama yaptı. Erdoğan, "NATO, Türkiye ile ittifak dayanışmasını net bir şekilde göstermesi gereken kritik dönemin içindedir" dedi.

09.03.2020 19:57 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak açıklama yaptı. Erdoğan, Suriye'de yaşanan insani drama Avrupa'nın kayıtsız kalamayacağını belirtip, "Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur" dedi. Erdoğan, NATO'nun Türkiye ile ittifak dayanışmasını net bir şekilde göstermesi gereken kritik dönemin içinde olduğunu belirtti.

"DEAŞ İLE GÖĞÜS GÖĞÜSE ÇARPIŞAN TEK NATO ÜLKESİYİZ"

Türkiye'nin 9 yıldır Suriye kaynaklı tehditlerle mücadele ettiğini söyleyen Erdoğan, "DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan ve bu uğurda şehitler veren tek NATO ülkesiyiz." dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "NATO'dan taleplerimizin önemli bir kısmı 2012 ve 2015 yıllarında alınan kararlar temelinde Türkiye'nin savunulmasını desteklemeye yönelik tedbirlerin tam manasıyla uygulanmasına ilişkindir.

Türkiye gelişmelerden bağımsız olarak Afganistanlı kardeşlerinin yanında olmayı sürdürecektir. Türkiye NATO'ya, NATO da Türkiye'nin gücüne güç katıyor. Burada esas olan NATO'nun ülkemizin savunmasına ve terörle mücadeleye katkı sağlamasıdır. Müttefiklerimiz, ülkemizle dayanışmalarını ayrım gözetmeden ve siyasi koşullar ileri sürmeden sergilemelidir. Talep ettiğimiz desteğin daha fazla gecikmeksizin karşılanması bu bakımdan çok önemlidir. Önümüzdeki süreçte gereken adımların atılacağına inanıyorum."

STOLTENBERG: TÜRKİYE'YE DENİZ VE HAVA DESTEĞİ VERİYORUZ

Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye önemli bir müttefik, ortak güvenliğimize katkı sağlıyorlar. İdib'deki ateşkes devam ediyor ve şiddet olaylarında bir azalma gördük. Sivillerin korunması ve insani yardıma erişim sağlanması büyük önem taşıyor. Türkiye bu şiddet olayları ve çalkantılardan en fazla etkilenen ülkedir. Başka hiçbir müttefikimiz bu kadar etkilenmemiştir. NATO bir dizi tedbirle yardımcı oluyor. NATO 5 milyar dolardan fazla Türkiye'ye askeri yardımda bulunmuştur. Bunların tamamı NATO'nun güçlü bir şekilde Türkiye'nin güvenliğine olan taahhüdünü göstermektedir. Herhangi bir ayrım yapılmaksızın Esad rejimi tarafından yapılan bombalamalar insani krize sebep olmuştur.

Türkiye 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin ağır bir yük taşıdığının farkındayız. Türkiye uzun vadeli bir çözüm bulunması için üzerine düşen rolü oynamalıdır. Karşılaşılan kriz ortak bir zorluktur, ortak bir çözüm getirilmelidir. NATO üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam edecektir. Mülteci ve göçmen krizine yardımcı olmak için gerekli adımları atmaya başladık. AB'nin buna kayıtsız kalma opsiyonu yok. Müttefikleri Türkiye'ye yardım çağrısında bulunuyoruz."

ÜÇLÜ GÖRÜŞME YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüşmenin ardından, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le üçlü bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Stoltenberg ile ortak açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO, ittifak dayanışmasını göstermesi gereken bir dönemdedir
Etiketler : Güncel
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