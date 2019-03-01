Erdoğan, Kürdistan Açıklaması Yapan HDP'li Vekillere Böyle Seslendi: Defolun Oraya Gidin!

Artvin halkta hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingde HDP'li vekillerin açıklamalarını izlettirdi ve beka konusuna dikkat çekti.HDP'li vekillerin sözlerine tepki gösteren Erdoğan çok sert konuştu ve "Bizim ülkemizde Kürdistan diye bir bölge var mı, yok. Bizim vatan topraklarımız var, istiyorsanız Kuzey Irak'ta Kürdistan var, defolun oraya gidin. Biz sırtımızı YPG'ye PKK'ya dayadık diyorlar. Biz sırtımızı halka ve hakka dayadık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"ARTVİN BAMBAŞKA GÜZEL OLACAK"

Biz Artvin'i çok sevdik. Sevmekle kalmadık. Ardahan'dan maalesef helikopterlerle buraya ulaşamadık, bunun üzerine karadan gelmek zorunda kaldık. Geldik, şu barajları görünce hayran olmamak mümkün değil. Bir taraftan barajlar, bir taraftan o güzellikler inanın 4-10 sene sonra şu barajlar sebebiyle yapılan yollarla bambaşka güzel olacak.

"EKONOMİMİZE HER YIL 450 MİLYON LİRA KATKI SAĞLAYACAK"

Son 17 yılda Artvin'e 26 katrilyon yatırım yaptık. Ülkemizin en büyük baraj yatırımlarını burada yaptık. Çoruh nehrini altın gerdanlıklarla donattık. Türkiye'nin en yüksek dünyanın en yüksek 6. barajını inşa ettik. Artvin dünyada marka oldu. Yusufeli Barajını da yapıyoruz. Ekonomimize her yıl 450 milyon lira katkı sağlayacak.

"HAVALİMANIMIZI 2022'DE HİZMETE SUNACAĞIZ"

Artvin Çoruh Üniversitesini biz yaptık. İmar Barışıyla 24 bin 166 vatandaşımızın sıkıntısını giderdik. 17 ata yadigarı eserimizin restorasyonunu yaptık. Cankurtaran Tüneli'ni biz yaptık.Çok sayıda kazanın yaşandığı Hopa Dağı Geçidi'ni tamamladık. Havalimanımızın yapımı devam ediyor. Onu da denizin üzerine yapıyoruz. Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli olacak havalimanımızı 2022 yılında hizmete sunmayı hedefliyoruz.

"İSTİYORSANIZ KUZEY IRAK'TA KÜRDİSTAN VAR! DEFOL ORAYA GİT!"

Bu bir beka meselesidir. kimlere karşı hani bir tane mutabakat kurmuşlar ya kim var burada CHP var. kim var burada bölücü terör örgütünün desteklediği parti var.Bizim ülkemizde Kürdistan diye bir bölge var mı? Neden beka meselesi dediğimiz anlıyor musunuz?İstiyorsan Kuzey Irak'ta Kürdistan var. Defol oraya git... Ve biz size bu toprakları böldürtmeyeceğiz.Biz sırtımızı PKK'ya dayadık diyor.Peki biz sırtımızı nereye dayadık? Biz sırtımızı halka ve hakka dayadık."