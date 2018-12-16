Erdoğan Kurmaylarına Talimatı Verdi: Her İlde Miting Yapacağım, Hazırlık Yapın

AK Parti'de ilçe belediye başkan adaylarının yüzde 70'inin netleştiği ve yarından itibaren açıklanmaya başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son MYK toplantısında parti kurmaylarına "Her ilde miting yapmak istiyorum. Programı buna göre hazırlayalım" talimatı verdiği öğrenildi.Erdoğan'ın açıklayacağı seçim sloganında ise MHP ile yapılacak ittifaka vurgu yapılacağıve milliyetçi söylemlerin de yer alacağı öne sürüldü.

"HER İLDE MİTİNG YAPMAK İSTİYORUM"

AK Parti'de aday belirleme çalışmalarının sonuna gelinirken, bir yandan da izlenecek propaganda sürecinin planlaması yapılıyor. Tüm hazırlıkları yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın propaganda sürecinde tüm illerde miting yaparak vatandaşlarla bir araya gelmek istediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son MYK toplantısında parti kurmaylarına "Her ilde miting yapmak istiyorum. Programı buna göre hazırlayalım" talimatı verdiği öğrenildi.

ERDOĞAN ŞUBAT'TA SEÇİM TURUNA BAŞLAYACAK

Türkiye gazetesinden Damla Peker'in haberine göre; Erdoğan, hafta sonu MHP'nin de destekleyeceği Muğla ve Aydın belediye başkan adaylarını netleştirmeyi planlıyor. Bu ay sonuna kadar bütün adayları açıklayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şubat ayında seçim turuna başlayacak.

19 ŞUBAT'TAN SONRA MESAİSİNİ İL ZİYARETLERİNE AYIRACAK

Taslak programa göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Şubat'ta AK Parti'nin seçim manifestosu ile her il için hazırladığı seçim beyannameleri ve seçim sloganını da açıklaması bekleniyor. Bu tarihten itibaren AK Parti'de propaganda süreci resmen başlamış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 19 Şubat'tan sonra mesaisini il ziyaretlerine ayıracak.

İLÇE ADAYLARININ YÜZDE 70'İ BELİRLENDİ

AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarının yüzde 70'inin belirlendiği ve hafta başından itibaren açıklanmaya başlanacağı öğrenildi. Erdoğan'ın yarın yapacağı Konya ziyareti sırasında Konya'nın ilçe adaylarını açıklaması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta Ankara'da düzenlenecek büyük bir organizasyon ile İstanbul hariç 30 büyükşehrin ilçe adaylarını da açıklaması bekleniyor.

SLOGANDA MİLLİYETÇİ SÖYLEMLER DE ÖNE ÇIKARILACAK

19 Şubat'ta Erdoğan'ın açıklayacağı seçim sloganında gönül belediyeciliği vurgusunun öne çıkacağı öğrenildi. Sloganda MHP ile yapılacak ittifaka vurgu yapılırken; milliyetçi söylemler öne çıkarılacak.