Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Damadı ve Başdanışmanı Kushner'i Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

GÖRÜŞMEDE BAKAN ALBAYRAK DA HAZIR BULUNDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Jared Kushner, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.

GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ BELLİ OLDU

Görüşmede, Suriye ve terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkilerin ele alınacağı belirtiliyor. Kushner'in ziyaretinin günü birlik olacağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında herhangi bir isimle görüşmeyeceği açıklanmıştı.

Kaynak: İHA