Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınmıştır" denildi.