Haberler » Güncel » 'Erdoğan'la görüşen CHP'li' iddiasının sahibi Rahmi Turan, topu Kılıçdaroğlu'na attı - Haber

"Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiasının sahibi Rahmi Turan, topu Kılıçdaroğlu'na attı

Gazeteci Rahmi Turan, Ankara'yı sarsan "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddialarıyla ilgili kaleme aldığı son yazıda "Kaynağımın ismini söylemem söz konusu olamaz ama bir CHP'li. Kemal Bey'in ya da kendisinin konuşmasını beklerim" ifadelerini kullandı.

25.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:32

Ortaya attığı iddia ile Türkiye'de son bir haftadır gündemi belirleyen Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, bugün kaleme aldığı son yazısında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, CHP'li bir ismin 9 Kasım'da Beştepe'ye plakası değiştirilmiş araçla gizlice giderek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüştüğü ve Erdoğan'ın "Türkiye'nin güvenliği için senin CHP genel başkanı olman gerekir. Düşün karar ver. Memleketin iyiliği için bu gerekli. Ben de yardımcı olurum" dediğini öne sürmüştü.

Siyaset kulislerine bomba gibi düşen bu iddia sonrası gözlerin çevrildiği Rahmi Turan, önceki gün bir açıklama daha yaparak bu ismin Muharrem İnce olduğunu ve kaynağının da Talat Atilla olduğunu duyurmuştu.Rahmi Turan, bugünkü köşesinde konuyla ilgili bir yazı daha kaleme aldı.

İşte Turan'ın yazısındaki ilgili kısım;

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bir şekilde haberin doğruluğunu onaylatınca içimde şüphe kalmadı.

Ne Muharrem İnce'ye…

Ne iktidar partisine karşı değilim. Sadece habercilik arzusuyla davrandım.

Gelelim haber kaynaklığı meselesine…

Kaynağımın ismini söylemem söz konusu olamaz ama bir CHP'li…

Ve Kemal Bey'in ya da kendisinin konuşmasını beklerim doğrusu…

Kılıçdaroğlu haberi doğruladıktan sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net açıklamaları üzerine haberi yeniden kaynağıma sorgulattım. Yine altını çizerek 'Yüzde yüz doğru' dedi.

Şimdi Kemal Bey'in ve doğrulattığım CHP'li kaynağın konuşmasını bekliyorum."Talat Atilla geçmişte bana çok özel haber verdi, hepsi doğru çıktı. Hatta, daha hiç kimsenin telaffuz etmediği bir sırada "Şu tarihte erken seçim olacak" diye haber vermiş, gerçekten o tarihte seçim olmuştu.

Talat Atilla ilk defa yanılıyor veya yanıltılıyor! Bu aşamadan sonra şimdi "CHP'li haber kaynağı, Talat Atilla'ya yanlış bilgi vermiş olabilir!" diye ciddi ciddi düşünüyorum.


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Rahmi Turan, Kemal Bey, Politika, Güncel


Son Dakika Güncel Haberleri
11:24 Antalya ekolojik kreş'te öğrenciler çiftlik hayatını öğreniyor
11:24 EÜ'de "Maddeye Mana Vermek: Geleneksel Türk El Sanatları" Atölyesi
11:24 Komşular şikayet edince kümesi kamyonete kurdu
11:24 Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'den Hong Kong değerlendirmesi Açıklaması
11:24 Keçiören Belediyesi yeni doğum yapan sokak köpeğini korumaya aldı
11:13 Son dakika: Muharrem İnce'den CHP yönetimine çağrı: Bana iftira atanı bulup cezalandırmalıdır
11:03 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, oğlunun haberini yapan gazetecileri gözaltına aldırdı
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:30 "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiasının sahibi Rahmi Turan, topu Kılıçdaroğlu'na attı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:53 Tolga Çevik'in eşofmanla sahneye çıkan seyirciyi kovması sosyal medyada olay oldu
09:38 "Birader öğretmen misin?" diyerek öğretmeni azarlayan Vali açıklama yaptı: Kızdığım kişi öğretmen değil, muhabir
09:35 Mimar Sinan'ın yaptığı 437 yıllık hamam, 2,5 milyon dolara satılıyor
25.11.2019 11:25:57