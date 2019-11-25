"Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiasının sahibi Rahmi Turan, topu Kılıçdaroğlu'na attı

Ortaya attığı iddia ile Türkiye'de son bir haftadır gündemi belirleyen Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, bugün kaleme aldığı son yazısında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, CHP'li bir ismin 9 Kasım'da Beştepe'ye plakası değiştirilmiş araçla gizlice giderek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüştüğü ve Erdoğan'ın "Türkiye'nin güvenliği için senin CHP genel başkanı olman gerekir. Düşün karar ver. Memleketin iyiliği için bu gerekli. Ben de yardımcı olurum" dediğini öne sürmüştü.

Siyaset kulislerine bomba gibi düşen bu iddia sonrası gözlerin çevrildiği Rahmi Turan, önceki gün bir açıklama daha yaparak bu ismin Muharrem İnce olduğunu ve haber kaynağının da Talat Atilla olduğunu duyurmuştu.Rahmi Turan, bugünkü köşesinde konuyla ilgili bir yazı daha kaleme aldı.

İşte Turan'ın yazısındaki ilgili kısım;

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bir şekilde haberin doğruluğunu onaylatınca içimde şüphe kalmadı.

Ne Muharrem İnce'ye…

Ne iktidar partisine karşı değilim. Sadece habercilik arzusuyla davrandım.

Gelelim haber kaynaklığı meselesine…

Kaynağımın ismini söylemem söz konusu olamaz ama bir CHP'li…

Ve Kemal Bey'in ya da kendisinin konuşmasını beklerim doğrusu…

Kılıçdaroğlu haberi doğruladıktan sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net açıklamaları üzerine haberi yeniden kaynağıma sorgulattım. Yine altını çizerek 'Yüzde yüz doğru' dedi.

Şimdi Kemal Bey'in ve doğrulattığım CHP'li kaynağın konuşmasını bekliyorum."Talat Atilla geçmişte bana çok özel haber verdi, hepsi doğru çıktı. Hatta, daha hiç kimsenin telaffuz etmediği bir sırada "Şu tarihte erken seçim olacak" diye haber vermiş, gerçekten o tarihte seçim olmuştu.

Talat Atilla ilk defa yanılıyor veya yanıltılıyor! Bu aşamadan sonra şimdi "CHP'li haber kaynağı, Talat Atilla'ya yanlış bilgi vermiş olabilir!" diye ciddi ciddi düşünüyorum.