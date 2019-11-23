"Erdoğan'la görüşen isim İnce'dir" diyen Rahmi Turan özür diledi

Türkiye 3 gündür Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın "Saray'da Erdoğan ile görüşen CHP'li" yazısını konuşuyor. İktidar ve muhalefet kanadından konuyla ilgili peş peşe açıklamalar yapılırken Turan, dün akşam saatlerinde Erdoğan'la görüşen ismin Muharrem İnce olduğunu belirtti.

Gündeme bomba gibi düşen bu açıklama sonrası Muharrem İnce kanadından çok sert bir açıklama geldi. Bir anda Türkiye'de gündemi değiştiren ve sosyal medyanın gündemine oturan Rahmi Turan da CNN Türk ekranlarında yayınlanan programa telefonla bağlanarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"AÇIKLA DEDİKLERİ İÇİN AÇIKLADIM"

"Yanlış yapmış olabilirim" diyerek gazetecilik meslek ilkeleriyle çeliştiğini kabul eden Turan, "Ben bu olayda taraf değilim, duyduğumu naklettim. Muharrem İnce'nin oraya gidip gitmediği konusunda bilgim yok. Yanlış yaptıysam özür dilerim. Açıkla dedikleri için açıkladım. Açıklamamayı tercih ederdim aslında" ifadelerini kullandı.

"GÜVENDİĞİM İÇİN PİŞMANIM"

Haber kaynağının kim olduğu yönündeki sorulara da yanıt veren Turan, "Siyasi bir kişilik olduğunu söyleyemem çünkü bu benim 20 yıldır tanıdığım bir gazeteci arkadaşım. Saray çevrelerine yakın, oralardan iyi haber alabilen bir bir gazeteci. Gazeteciliği aktif olarak yürüttüğünü düşünmüyorum. Bu açıklamalardan sonra kaynağımın yanılmış olduğunu düşünüyorum. Haber kaynağıma güvendiğim için pişmanım. Burada hatalı bir durum var. Gereğini yapacağım. Gazetede yazacağım" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısında, CHP'li bir ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beştepe'de görüşme gerçekleştirdiğini Erdoğan'ın da o isme "CHP'nin genel başkanı olmalısın" dediğini yazdı.

Bu iddialar üzerine cumhurbaşkanlığı makamından yapılan açıklamalarla söz konusu yazı yalanlandı. Yazının yalanlanması üzerine Rahmi Turan, Beştepe'ye giden ismin Muharrem İnce olduğunu söylemişti.