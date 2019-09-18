Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu: KHK mağdurları için af hazırlığı yaptığı izlenimi edindim

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Habertürk'te katıldığı programda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ayrıntılarını anlattı. Karamollaoğlu, Erdoğan'ın 'KHK mağdurları' ile ilgili bazı hazırlıklar içinde olduğu izlenimi edindiğini açıkladı. Karamollaoğlu, bu konudaki çalışmaların 'af yoluyla olabileceğini' önerdiğini söyledi.

'KHK MAĞDURLARINA' AF UMUDU

Karamollaoğlu, Erdoğan'ın söz konusu hazırlığı hakkında şunları söyledi: "Ben şunu söyledim, bugün 150 bin civarında KHK ile görevlerinden uzaklaştırılmış insan var. Ayrıca farklı kanaatlerle ceza görmüş veya itham altında insan var. Bunların içinde mahkemeye gidip masum olduklarını ispat edip görevlerine dönemeyenler var. Başka işle uğraşamıyorlar. Ben 'Bunun üstesinden gelinmesi lazım, bunu yapacak olan sizsiniz, bu af yoluyla da olabilir. Kendiniz birtakım çalışmalar yapıyorsunuz, bu mağduriyetlerin gecikmeden giderilmesine ihtiyaç var' dedim. Kesin olarak bir ifade kullanmamasına rağmen bu konuda birtakım hazırlıkların yapıldığı intibası bende doğdu."

ERDOĞAN'IN 'BİRLİKTE ÇALIŞALIM' TEKLİFİNE YANIT

Karamollaoğlu, Erdoğan'ın görüşme bitiminde kendisine "Birlikte çalışalım" dediğini, kendisinin buna "Bu konuya girmek istemiyorum" yanıtını verdiğini belirterek, "Biz herkesle birlikte çalışırız, prensipler, politikalar üzerinde ittifak kurarsak" dedi. Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu, Akşener, Babacan ve Davutoğlu ile de görüşeceğini söyledi.