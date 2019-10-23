Erdoğan'la görüşen Putin, Afrika Zirvesi için Sisi ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Güvenli Bölge konusunda anlaşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2013 yılında Devlet Başkanı Muhammed Mursi'yi devirerek ülkenin başına geçen Abdülfettah el-Sisi ile tarihin ilk Rus- Afrika ortak zirvesini düzenleyecek. İki lider, görüşmeyi gerçekleştirdikten sonra Afrika Zirvesi'ne odaklanacak.

47 Afrika devleti liderini Moskova'da buluşturacak ve 23-24 Ekim'de düzenlenecek zirvenin sloganı, "Barış, güvenlik ve kalkınma için" olarak belirlendi. Zirve, Rusya'nın kıtadaki konumunu güçlendirme adına bir adım olarak ve Putin'in dış politika önceliklerinin bir göstergesi algılanıyor.

RUSYA'NIN AFRİKA PLANI NE?

Putin, Rusya'nın Afrika kıtasındaki adımlarını "pozitif" bir gündem çabası olarak nitelerken, diğer ülkelerin Afrika'yla bağlantılarını kuvvetlendirme çabasını "jeopolitik oyunlar" olarak adlandırıyor.

Rusya Devlet Başkanı, Batı ülkelerini kıtada nüfuz elde etmek ve eski kolonilerini sömürebilmek için Afrika ülkelerine "baskı, tehdit ve şantaj" uygulamakla suçluyor. Putin, Rusya'nın kıtadaki rolü için ise ülkesinin Afrika zenginliklerini yeniden bölüşme niyeti olmadığını, kıtada "medeni iş birliği" için bulunduğu iddiasında.

Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra kıtayla bağlantıları zayıflayan Rusya, birkaç yıldır yeniden bölgede sözü geçen bir güç olmanın peşinde. Rusya, birçok Afrika ülkesiyle ortak madencilik ve enerji projelerine girmenin yanı sıra 24 Afrika ülkesiyle güvenlik iş birliği anlaşmaları da imzaladı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Eylül'de gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda düzenlenen yemekte Sisi'yi görünce salona girmeyi reddetmişti. Erdoğan, daha önce Sisi için "Aynı masada oturmam" demişti. Erdoğan'ın bu hareketi dünya basınında geniş yer bulmuştu.