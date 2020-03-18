Erdoğan: "(LGS ve YKS) Gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize...
Erdoğan: "(LGS ve YKS) Gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz."
18.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:51
Erdoğan: "(LGS ve YKS) Gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz."
Kaynak: AA
Etiketler : Yükseköğretim Kurumları Sınavı, LGS, Güncel
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