Haberler » Dünya » Erdoğan: Libya'da birkaç tane şehidimiz var, şehitler tepesi boş kalmayacak - Haberler

Erdoğan: Libya'da birkaç tane şehidimiz var, şehitler tepesi boş kalmayacak

Erdoğan: Libya'da birkaç tane şehidimiz var, şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak

22.02.2020 19:39 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:39Erdoğan: Libya'da birkaç tane şehidimiz var, şehitler tepesi boş kalmayacak

İzmir'in Kınık ilçesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Lejyoner Hafter'e karşı biz orada yönetici kahraman askerlerimiz ve Milli Ordusu'ndan ekiplerimizle beraber oradayız. Mücadeleyi orada sürdürüyorlar. Tabi bir kaç tane şehidimiz var. Bir kaç tane şehidimizin karşılığında yüze yakın orada lejyonerlerden etkisiz hale getirdik. Şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak." ifadelerini kullandı.


"Türkiye'nin Suriye ve politikaları ne bir maceradır ne de keyfe kederdir." diyen Erdoğan, "Bunun için ülke ve millet olarak yeni bir istiklal mücadelesi verdiğimizi söylüyoruz. İmzaları attık. Deniz hukukundan anlamayan, uluslararası hukuktan anlamayan, bu noktada akıl hocası olmayan...bunların durumu bu. Biz neredeyiz? Gayri meşru, ücretli, lejyoner Hafter'e karşı biz orada yönetici kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'ndan ekiplerimizle beraber oradayız. Mücadeleyi orada sürdürüyorlar. Tabi bir kaç tane şehidimiz var. Bir kaç tane şehidimizin karşılığında yüze yakın orada lejyonerlerden etkisiz hale getirdik. Kardeşlerim şunu hiç bir zaman unutmayacağız, şehitler tepesi boş kalmayacak." dedi.

Euronews.com'da Görüntüle


Suriye Milli Ordusu, Suriye, Libya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 20:20:32