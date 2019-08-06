Erdoğan: Bir tarafta açlık, diğer tarafta lüks ve şatafat varsa burada bir sorun var demektir

Değerli arkadaşlar, dünyamız diplomaside de büyük bir dönüşümden geçiyor. Eski dönemin kalıplarıyla günümüzü değerlendirmek artık mümkün değildir. Devletlerin zamanın ruhunu iyi okuması ve buna göre politikalar belirlemesi gerekiyor. Bu değişim öngörülmezliği artırmakta, karar alıcılar bakımından yeni riskleri beraberinde getirmektedir. Sistemden ziyade sistemsizlikle karşı karşıya kaldığımızı söylemek zorundayız. Son günlerde uluslararası gündemi meşgul eden ticaret savaşlarını da bu sistemsizliğin bir parçası olarak görüyorum.

Uluslararası toplum geleceğini tehdit eden güvenlik ve terör gibi temel problemlere kalıcı çözümler üretme kabiliyetini giderek kaybediyor. Bugün bir yandan dijitalleşmeyi konuşurken, diğer yandan 2 milyar insanın yoksullukla mücadele ettiğini görüyoruz. Dünyanın en zengin 60 kişisinin mal varlığı toplam nüfusun yaklaşık yarısına denk ise burada bir sorun var demektir. Dünyanın yarısı yatağa aç girerken, bir tarafta lüks ve şatafat varsa burada bir sorun var demektir.

Suriye'de, Mynmar'da, Libya'da, Yemen'de çocuklar ölmeye devam ediyorsa burada bir sistem sorunu var demektir. İnsana sadece insan olduğu için değer vermeyen bir anlayışın küresel huzuru sağlaması mümkün olamaz. Dünyanın küresel bir köye dönüştüğü bu çağda hiç kimse başkasından bana ne deme lüksüne sahip değildir.