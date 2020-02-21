Erdoğan Macron ve Merkel'den idlib mesaisi: Üç lider telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel üçlü telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki saldırganlıklarının durdurulması gerektiğini belirtti.

Almanya'daki ırkçı saldırıları da görüşen liderler olayda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için şifa diledi.

HEP BİRLİKTE ÇALIŞMA VURGUSU

Erdoğan, üçlü telefon görüşmesinde, Libya halkının barış, refah ve istikrarı için tutarlı politikalarla hep birlikte çalışılması gerektiğini belirtti.

REJİM SALDIRILARI SÜRDÜRÜYOR

Esad Rejiminin ve destekçisi Rusya'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı hava saldırısında 2 Türk askeri şehit olmuştu. Saldırıdan 5 askerde yaralı olarak kurtulmuştu.