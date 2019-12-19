Erdoğan, Malezya'dan dünya liderlerine seslendi: 5 ülkenin keyfine bırakılan sistem ömrünü tamamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da Kuala Lumpur Zirvesi açılış oturumuna katılıp devlet liderlerine hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

İslam dünyasının sessizliğinden Müslümanların ataletinden beslenen çevreleri rahatsız ettik. Onlar susturmaya çalıştıkça biz Filistin, Gazze, Suriye ve Somali diyoruz. Müslümanlar kardeştir inancıyla mücadelemizi sürdüreceğiz. Onlar üzerimize geldikçe biz daha gür bir sesle "dünya beşten büyüktür" diyoruz. Terörün meşrulaştırma çabalarına inat hiçbir ayrım yapmadan terörle mücadele ediyoruz.



Erdoğan, programa katılan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile sohbet etti.

EN ÇOK PETROLE İSLAM ÜLKELERİ SAHİP

En zengin İslam ülkesiyle en fakiri arasındaki gelir dağılımı farkı 200 katı aşıyor. İslam ülkeleri küresel petrol rezervlerinin yüzde 59'una sahip. Buna rağmen 350 milyon kardeşimiz yoksullukla mücadele ediyor.

HER 3 SİLAHTAN BİRİ ORTA DOĞU'YA GİDİYOR

Dünyada satılan her 3 silahtan biri Orta Doğu'ya gidiyor. Dünya genelinde yaşanan savaşlarda ölenlerin yüzde 94'ünü Müslümanlar oluşturuyor. Müslümanlar birbirine kurşun sıkarken kaynağını Ar-Ge ayırması gerekirken Silah tüccarları zengin oluyor.

"ÜMİT KESİLMEZ"

Ümitsizliğe kapılmak bize yakışmaz. Şartlar ne kadar zor olursa olsun ümit kesilmez. Her kriz fırsatları getirir. Biz olursak kardeş olursak rahat kapıları açılacaktır.