Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece ülkenin değil, dünyanın en güzel sahil kasabalarına sahip İzmir 'in turizm potansiyelinin, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu ile çok daha üst bir seviyeye çıkacağını belirterek, "Bu proje sayesinde, İzmir'e kadar uzanan Bursa-İstanbul otoyolu da daha etkin şekilde kullanılabilecek. Yine bu otoyol, inşası süren İzmir-Ankara ve İzmir-İstanbul hızlı tren projeleri ile diğer raylı sistemleri de destekleyecek." dedi.Erdoğan, Menemen Gişeler'de düzenlenen Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Açılış Töreni'nde bir konuşma yaptı.Otoyolun hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'in, aynı zamanda en önemli sanayi ve ticaret bölgelerinden birinin merkezi durumunda bulunduğunu belirtti.Açılışı yapılan otoyolun, İzmir'i, PETKİM ve TÜPRAŞ başta olmak üzere büyük sanayi tesislerinin bulunduğu Aliağa ile ülkenin en önemli limanlarından birinin inşa edileceği Çandarlı'ya bağladığını anlatan Erdoğan, "Bu bölgede kuzey-güney istikametinde ortaya çıkan yoğunluk, ister istemez şehir içi trafiğin de sıkışmasına yol açıyordu. Böylece, otoyolumuzun geçtiği tüm güzergahlardaki şehir içi trafiğini de rahatlatıyoruz." diye konuştu.Bu otoyolun Çiğli-Harmandalı-Koyundere bölümlerini peyderpey hizmete açtıklarını anımsatan Erdoğan, bugün Koyundere-Aliağa-Çandarlı kısmını da açarak, bağlantı yollarıyla birlikte 96 kilometrelik projenin tamamını bitirdiklerini belirtti."İzmir'e yakışır bir eser"Toplam yatırım bedeli 455 milyon avro olan projenin, yol kısmı yanında 14 köprülü kavşağı, 5 hemzemin kavşağı, 1 tüneli, 38 köprüsü ve 8 viyadüğü ile İzmir'e yakışır bir eser olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri verdi:"İzmir'den yola çıkan bir araç, bu otoyol sayesinde en fazla 40 dakika içinde Çandarlı'ya ulaşabilecek. Esasen bu proje, İzmir-Aydın, İzmir-Çeşme ve İzmir Çevreyolu projelerinin devamı niteliğindedir. Ayrıca, bu proje sayesinde, İzmir'e kadar uzanan Bursa-İstanbul otoyolu da daha etkin şekilde kullanılabilecek. Yine bu otoyol, inşası süren İzmir-Ankara ve İzmir-İstanbul hızlı tren projeleri ile diğer raylı sistemleri de destekleyecek. Sadece ülkemizin değil dünyanın en güzel sahil kasabalarına sahip İzmir'in turizm potansiyeli, bu projeyle çok daha üst bir seviyeye çıkacak."Otoyol projesinin, özellikle güzergahında bulunan tarihi ve kültürel eserlere zarar vermeyecek şekilde planlanıp uygulandığını aktaran Erdoğan, "Mesela Larisa Antik Kenti bölümü, bu tarihi mirasa zarar verilmemesi için tünelle geçildi. Yine yapılan bir arkeolojik köprüyle, bir başka antik kente giden yolun ve eserlerin korunması sağlandı." dedi.Zaman, vakit ve yakıttan sağladığı tasarrufla, çevreye ve tarihe duyarlı tasarımıyla, her ulaşım projesi gibi bu otoyolun da ülkeye çok büyük katkısı olacağını belirten Erdoğan, "2020 yılı trafik değerlerine göre, bu otoyolun sadece işgücü ve akaryakıt olarak ülkemize katkısı lütfen dikkat, 255 milyon lira olarak hesaplanıyor." ifadesini kullandı.Bu otoyolun İzmir'e ve ülkeye kazandırılmasında emeği geçen kurumları, firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik eden Erdoğan, "İzmir'e bu güzel hizmeti kazandırdığımız günde, bu şehrin milletvekillerinin tamamının aramızda olmasını isterdik. Aynı zamanda İzmir Milletvekili olan Sayın Kılıçdaroğlu'na da Meclis'teki Grup kürsümüzden bu çağrıyı yaptım. Aranızda mı yoksa da ben göremiyorum. Maalesef aramızda yok. Halbuki biz, İzmir'in ve İzmirlilerin hayrına olan her durumda, her mutlu günlerinde yanlarında olmaya özel ehemmiyet veriyoruz. Bu ülkenin 83 milyon vatandaşının Cumhurbaşkanı olarak, herkes gibi İzmirlilerin de hizmetindeyiz. İnşallah önümüzdeki dönemde, bu anlayışla İzmir'i çok daha büyük projelerle donatmayı sürdüreceğiz." diye konuştu."İzmir'in de çehresini değiştirdik"Türkiye'nin diğer 80 vilayeti gibi, son 17 yılda yaptıkları 17 milyar lira tutarında yatırımla İzmir'in de çehresini değiştirdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde şehre 10 bin 91 yeni derslik, 3 yeni devlet üniversitesi, yükseköğrenim öğrencileri için 7 bin 117 kişi kapasiteli yurtlar yaptıklarını, toplamda 14 bin 500 kişi kapasiteli 8 yükseköğrenim yurdunu daha yakında açacaklarını bildirdi.İzmir'in dört bir yanına çeşitli branşlarda spor tesisleri inşa ettiklerini, Göztepespor'u stadyumuna kavuşturduklarını aktaran Erdoğan, Alsancak stadyumunun inşasında da sona yaklaşıldığını söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim dışımızda yaşanan birçok aksaklığa rağmen, Karşıyaka'yı da stadyumuna kavuşturmak için gayretlerimiz sürüyor." dedi.İzmir'e iki millet bahçesi kazandıracaklarını kaydeden Erdoğan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara bugüne kadar yaklaşık 6 milyar lira tutarında sosyal yardım yaptıklarını belirtti.Şehirde 35'i hastaneden oluşan toplam 110 sağlık tesisini tamamlayıp hizmete sunduklarını, halen 2 bin 60 yataklı Bayraklı Şehir Hastanesi ile 5 hastanenin daha yapımının devam ettiğini anlatan Erdoğan, "Son 17 yılda İzmir'de 19 bin 500 konut projesini TOKİ vasıtasıyla hayata geçirdik.Doğal afetlere karşı şehirlerimizi güçlendirme çalışmalarımız kapsamında, İzmir genelinde 44 bin 279 bağımsız birimde riskli yapı tespiti yaptık.Bunlardan 37 bin 260 bağımsız birimin yıkımını gerçekleştirdik.Kentsel dönüşüm çalışmalarında evlerini boşaltan İzmirli vatandaşlarımıza bugüne kadar 228 milyon lira kira yardımı sağladık." değerlendirmesini yaptı."Bursa'yı 1, Eskişehir'i 2-2,5 saate düşürdük"İzmir'in bölünmüş yol uzunluğunu 523 kilometre ilaveyle 926 kilometreye çıkardıklarını belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:"İstanbul-İzmir Otoyolu ile ortalama 8-9 saat süren İstanbul yolculuğunu 3,5 saate, Bursa'yı 1 saate, Eskişehir'i 2-2,5 saate düşürdük.Manisa yolu üzerindeki Sabuncubeli Tüneli ve bağlantı yollarını, Konak Tünelini hizmetinize sunduk mu? Demiryollarında, 27 kilometrelik Kemalpaşa demiryolu bağlantısını, 136 kilometrelik Aliağa-Selçuk arasındaki İZBAN'ı şehrimize kazandırdık mı? Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesine demiryolu bağlantı hattını kurduk mu? İzmir-Ankara arasını 3,5 saate düşürecek, İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattının da şu anda yapımı devam ediyor.Halkapınar-Otogar metro hattının etüdünü tamamladık, yakında ihalesine çıkıyoruz. İçinde otoyol ve raylı sistemlerin olduğu İzmir Körfez Geçişi projemizin etüt projesini tamamladık, imar planı çalışmaları sürüyor. Selçuk-Ortaklar arasında yeni bir demiryolu hattı ve ikinci hat yapımının proje çalışmaları tamamlandı.Adnan Menderes Havalimanı'nı baştan aşağı yeniledik."(Sürecek)