Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun açılışını bizzat yaptı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Menemen-Aliağa- Çandarlı otoyolu açılış törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, dev projenin ülkemize katkısının 255 milyon lira olarak hesaplandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"İzmir'e yakışır bir eser oldu. İzmir'den yola çıkan bir araç 40 dakika içinde Çandarlı'ya ulaşabilecek. Bu çevreyollarının devamı niteliğinde bir projedir. Bu otoyol hızlı tren projeleriyle raylı sistem projelerini destekleyecek. İzmir'in turizm potansiyeli çok daha üst bir seviyeye çıkacak. Tarihi ve kültürel eserlere zarar vermeyecek şekilde planlandı. Bu otoyolun sadece iş gücü ve akaryakıt olarak ülkemize katkısı 255 milyon lira olarak hesaplanıyor. Bu otoyolun inşasında emeği geçen kurum, firma, bakanlarımızı ve mühendislerimizi şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

"İSTANBUL-İZMİR ARASINI 3,5 SAATE İNDİRDİK"

Alsancak Stadyumu'nun inşasını da bitirmek üzereyiz. İzmir'e iki millet bahçesi kazandırıyoruz. İzmir'in dört bir yanına spor tesisleri inşa ettik. Şehrimizde 35'i hastaneden oluşan 110 sağlık tesisi hizmete sunduk. Kentsel dönüşüm kapsamında İzmirlilere 228 milyon kira yardımı desteği verdik. Son 17 yılda İzmir'de 19 bin 500 konut projesini TOKİ vasıtasıyla hayata geçirdik. İstanbul İzmir arasını 3,5 saate Bursa İzmir arasını 1 saate düşürdük. İzmir'in yüksek hızlı tren hattının yapımı devam ediyor.

"BOŞ TARTIŞMALARLA GEÇİRECEK TEK BİR ANIMIZ YOK"

Türkiye'nin geniş alanda verdiği mücadele tam anlamıyla bir istiklal harbidir. İzmir bu mücadeleninanlamını gayet iyi biliyor. Dönem değiştiği için mücadelenin biçimi de değişmiştir. Artık kimse öyle karşınıza dikilip sizinle alenen savaşmıyor. Nice sinsi yol ve yöntemle sürdürülen kuralsız bir mücadele var. Milletimiz bu durumun farkında. Bizim vesayete terör örgütüne sınır kuşatması girişimine ekonomik mücadelemizde de karşımızda bir ittifak vardı. Bir ayağı içerde bir ayağı dışarda. Gezi olaylarından beri yaşanan hiçbir hadise kendi mecrasında ortaya çıkmadı. Bugün de benzer bir tablo var. Türkiye, Suriye, Libya, Akdeniz'de kritik mücadele verirken bir anda hiçbir dayanağı olmayan tartışmalar başlatıldı. Bu tartışmalarla Türkiye'nin enerjisi heba edilmek isteniyor. Bu oyunlara gelmeyeceğiz. Boş tartışmalarla geçirecek tek bir anımız yok. Her iddiaya gereken cevabı verirken asıl işlerimize de dört elle sarılacağız. Bugüne kadar eserlerimizle konuştuk. Bizimle yarışacak birileri varsa çıksın karşımıza, hodri meydan diyoruz.

"KAÇINDIĞIMIZ MÜCADELE AĞIR FATURA OLARAK GERİ DÖNER"

Bay Kemal şunu da bil Doğu Akdeniz'de sadece sismik araştırma gemilerimizle değil fırkateynlerimizle birlikte varız, uçaklarımızla varız. Libya'nın meşru Başbakanı ile masaya oturduk, imzaları attık. Biz gayrimeşru Hafter'e karşı orada yönetici kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'ndan ekiplerimizle oradayız. Birkaç tane şehidimiz var. Ama birkaç tane şehidimizin karşılığında 100'e yakın o lejyonerlerden etkisiz hale getirdik. Bugün Suriye'de, Libya'da, Akdeniz'de kaçındığımız her mücadele ağır fatura olarak döner.

PUTİN, MACRON VE MERKEL İLE GÖRÜŞME

Mücadele kolay değil, şehitler veriyoruz. Yeni tuzaklarla karşılaşıyoruz. Dün akşam sayın Putin ile görüştük. Gündüz Macron ve Merkel ile görüşme yaptık. Değerlendirmelerden sonra yol haritamızı belirledik. Masada olduğumuzu duyuracağız. Küresel güçlerin senaryolarına teslim olmayacağız. Daha sağlam ve kararlı adımlar atacağız."