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ERDOĞAN, MERKEL İLE GÖRÜŞÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde görüşüyor.

24.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:52ERDOĞAN, MERKEL İLE GÖRÜŞÜYOR

Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde görüşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel sabah Türk-Alman Üniversitesi Kampüsü açılışında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu program sonrasında Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan köşkün yanında bulunan Kerem Aydınlar Cami'nde cuma namazını kıldı. Daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçen Erdoğan burada Merkel ile ikili görüşmeye geçti. İki liderin görüşmesinin ardından heyetiler arası görüşmeye geçilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın camiye girişi

-Erdoğan'ın camiden çıkışı

-Erdoğan'ın köşke geçmesi

-Merkel'in gelişi

-Detaylar


- İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Angela Merkel, Güncel

Kaynak: DHA

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