Erdoğan, Michel ve Von der Leyen görüşmesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşmesinin verimli geçtiği belirtildi.
09.03.2020 23:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 23:10
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşmesinin verimli geçtiği belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, AB Konseyi Binası'ndaki görüşmenin verimli geçtiği ve öngörülen sürede yapıldığı ifade edildi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, AB Konseyi Binası'ndaki görüşmenin verimli geçtiği ve öngörülen sürede yapıldığı ifade edildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Erdoğan, Michel ve Von der Leyen görüşmesi
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel
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