Erdoğan Müjdeyi Verdi: 1,5 Katrilyon TL Katkı Sağlayacak

Yerel seçim kapsamında Eskişehir'de vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjdeyi vererek "Anadolu Üniversitesi bünyesinde Ulusal Raylı Sistem Araştırma ve Test Merkezi kuruyoruz. Bu merkez 1,5 katrilyon lira civarında bir katkı sağlayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir mitinginde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

NEVRUZ MESAJI

"Bugün Balkanlardan Türkistan'a kadar muazzam bir coğrafyanın karşıladığı Nevruz bayramı, dağlar yeşile büründü. Tüm Anadolu'nun Nevruz bayramını hep birlikte tebrik ediyoruz."

"İLK YERLİ OTOMOBİL PROJESİNİ CHP SABOTE ETTİ"

"Eskişehir şehirlerden bir şehir değildir. Burası Seyit Battal Gazi'nin şehit düştüğü topraklardır. İlk yerli otomobil olan Devrim bu topraklarda üretildi. Bu projeyi yerli ve milli olana tahammül edemeyen CHP sabote etti. CHP Keban Barajı'nı eleştirmiştir. Kendi halkından nefret eden bir zihniyet yıllarca bu milletin yakasından düşmemiştir. Hep işlere karşı çıkıyorlar. Çünkü yapılan işlere onların hayalleri bile erişemiyor."

ESKİŞEHİR'E YATIRIMLAR

"Son 17 yılda Eskişehir'e 22 katrilyon lira yatırım yaptık. Şehrimize 33 bin kapasiteli bir stadyum kazandırdık. Belediye başkanı Eskişehirspor'a bile zerre kadar sahip çıkmıyor. Bir zamanlar "Es Ss" diye inleyen spor kulübünün desteğe ihtiyacı var. Halkıyla bütünleşemeyen belediyecilik olmaz. Eski stadyumun yerine yapılan millet bahçesi bu yıl bitiyor. Bir millet bahçesi, yanına da millet kıraathanesi kuracağız."

"105 BİN DEKAR ARAZİYİ SULAMAYA AÇTIK"

"Birilerinin yeniden açamazlar dediği, yıllık 150 bin kişinin ziyaret ettiği Cumhuriyet Tarihi Müzesi'nin restorasyonunu tamamladık, hizmete sunuyoruz. Eskişehir'e 9 baraj ve 8 gölet inşa ettik. Bay Kemal Hatay için yalan söyledi. Belediye başkanın baraj yok demiş, sana baka baka adam karalıyor tabii. Hatay'da 7 baraj var. İnşa ettiğimiz 26 sulama tesisiyle Eskişehir'de 105 bin dekar araziyi sulamaya açtık. 1,6 milyar tutarında Eskişehirli çiftçilerimize tarımsal destek verdik."

"YARGIYA DÜŞERSİN"

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yüklenerek "Hatay'da 7 baraj var, bunun 6'sını biz yaptık. Ama adam yalancı. Aynı şey Eskişehir için de geçerli, barajlar ortada. Bunun için de 'yalan' de. Bir sıçrarsın, iki sıçrarsın, aynen Man Adaları'nda olduğu gibi orada da yargıya düşersin." dedi.

"1,5 KATRİLYON TL KATKI SUNACAK"

"Anadolu Üniversitesi bünyesinde Ulusal Raylı Sistem Araştırma ve Test Merkezi kuruyoruz. Ulusal Raylı Sistem Araştırma ve Test Merkezi'nin 1,5 katrilyon lira civarında bir katkı sağlamasını bekliyoruz. Türkiye'nin ilk 2 bin beygir gücündeki helikopter motoru TUSAŞ'a teslim edildi. Bu motorlardan 236 tane üretilecek."